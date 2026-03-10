Putin ve Pezeşkiyan'dan Görüşme - Son Dakika
Putin ve Pezeşkiyan'dan Görüşme

10.03.2026 20:57
Putin ve Pezeşkiyan, Orta Doğu'daki gerginlik ve İran'a yönelik saldırıları görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan'ın telefon görüşmesinde, "ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da oluşan durum" ele alındı.

Putin, görüşmede Rusya'nın, gerginliğin azaltılması ve sorunun siyasi araçlarla çözülmesi gerektiği yönündeki temel tutumunu teyit etti.

Pezeşkiyan da Rusya'nın, İran'a desteğinden özellikle de insani yardım sağlamasından dolayı Putin'e teşekkür etti.

Putin, Trump'a İran'la ilgili bazı tekliflerde bulunmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmüştü. İran ile ilgili durumun ele alındığı görüşmede, Putin, meselenin siyasi-diplomatik çözümüne ilişkin bazı görüşlerini dile getirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Orta Doğu bölgesiyle ilgili tekliflerinin masada olduğunu belirterek, "Rusya, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır ancak bu konuda çok yönlü anlayışa ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

21:02
Putin ve Pezeşkiyan'dan Görüşme
