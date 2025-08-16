Putin ve Trump'tan Sorumluluk Vurgusu - Son Dakika
Putin ve Trump'tan Sorumluluk Vurgusu

16.08.2025 11:37
Medvedev, Ukrayna'daki çatışmalar için sorumluluğun Kiev ve Avrupa'da olduğunu belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ve Rusya'nın Alaska'da gerçekleştirdikleri zirvede, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi için yapılacak müzakerelerde sonuçlara ulaşma sorumluluğunu doğrudan Kiev ve Avrupa'ya yüklediğini belirtti.

Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da düzenlediği zirvenin ilk sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya ile ABD arasında en üst düzeyde tam teşekküllü bir görüşme mekanizmasının yeniden tesis edildiğinin altını çizen Medvedev, bunun da sakin şekilde ültimatom ve tehditler olmadan gerçekleştiğini ifade etti.

Putin'in Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için Moskova'nın koşullarını bizzat ve ayrıntılı olarak Trump'a anlattığını aktaran Medvedev, yaklaşık 3 saatlik görüşmenin ardından Trump'ın Rusya'ya baskıyı artırmayı "en azından şimdilik" reddettiğine işaret etti.

Her iki liderin görüşmesinin, ön koşulsuz ve aynı anda Ukrayna'da "özel askeri operasyon" devam ederken müzakerelerin mümkün olduğunu kanıtladığını vurgulayan Medvedev, "En önemlisi, her iki taraf da askeri eylemlerin sona erdirilmesi için yapılacak müzakerelerde, gelecekteki sonuçlara ulaşma sorumluluğunu doğrudan Kiev ve Avrupa'ya yükledi." ifadesini kullandı.

Trump ve Putin, dün ABD'nin Alaska eyaletinde 3 saate yakın görüşmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, moskova, Güncel, Alaska, Rusya, Dünya, Kiev

