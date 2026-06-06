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Putin ve Xi Arasındaki Güçlü İşbirliği

Putin ve Xi Arasındaki Güçlü İşbirliği
06.06.2026 10:40
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Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin güçlendiğini ve yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı.

ST. PETERSBURG, 6 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile arasındaki güçlü uyumun, ikili ilişkilerde yeni ufukların açılmasını sürdürmede sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi.

Putin perşembe günü 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde aralarında Xinhua'nın da bulunduğu 13 büyük uluslararası haber ajansının yöneticileriyle bir araya geldi.

Putin, Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua'nın sorusuna verdiği yanıtta, Xi ile yüksek düzeyde bir karşılıklı güven ilişkisi kurduklarını ve birbirlerine "eski dostlar" olarak hitap ettiklerini belirterek, "Bu ne abartı ne de boş bir nezaket sözüdür" dedi.

Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin zamanla daha da güçlendiğini ve iki ülkenin uzun süreli etkileşim sayesinde ikili ilişkileri düzenleyen açık ve sağlam bir ilkeler sistemi geliştirdiğini ifade etti.

Putin, iki ülkenin 25 yıl önce çeşitli alanlarda işbirliği için elverişli koşullar yaratan ve sağlam bir temel oluşturan, büyük öneme sahip Rusya-Çin İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nı imzaladığını hatırlattı.

Putin, son yıllarda iki ülkenin ekonomik büyüme ve çeşitlendirilmiş kalkınmasının çeşitli alanlarda işbirliği için yeni fırsatlar yarattığını ifade etti.

İkili ticaret hacminin 250 milyar ABD dolarına yaklaştığını belirten Putin, son yıllarda her iki tarafın yapay zeka, bilgi teknolojisi, biyoloji ve genetik gibi konularda yeni kalkınma alanlarına giderek daha fazla odaklandığını söyledi.

Putin, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almayan dostane ikili işbirliğinin, karşılıklı fayda ilkesine dayandığını belirtti.

Çin'in güçlü bir kalkınma sergilediğine ve küresel ekonomi, dünya siyaseti ve uluslararası ilişkilerde giderek daha önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Putin, Putin, Rusya'nın bu eğilimi yakından takip ettiğini ve Çin ile aktif işbirliğini sürdürdüğünü söyledi.

Kısa süre önce Çin'e düzenlediği resmi ziyarete de değinen Putin, ziyaret sırasında belirlenen tüm hedeflerin gerçekleştirileceğine inancının tam olduğunu ifade etti.

İki ülke liderlerinin bu yılki ikili görüşme gündemini netleştirdiğini belirten Putin, iki ülke hükümetleri ile şirketlerinin işbirliğini daha da derinleştirmeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Teknoloji, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin ve Xi Arasındaki Güçlü İşbirliği - Son Dakika

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