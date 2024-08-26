Qantas, first class biletlerini indirimle satan yolcuların rezervasyonlarını iptal ediyor - Son Dakika
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Qantas, first class biletlerini indirimle satan yolcuların rezervasyonlarını iptal ediyor

Avustralya'nın ulusal hava yolu şirketi Qantas, sistemdeki kod hatası nedeniyle yaklaşık yüzde 80 indirimle sattığı 300 first class biletinin iptal edileceğini duyurdu. Yolcular, özür ve iyi niyet göstergesi olarak business class biletlerine ücretsiz olarak yeniden rezervasyon yapabilecekler.

26.08.2024 23:46
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Avustralya'nın ulusal hava yolu şirketi Qantas, "sistemindeki kod hatası" nedeniyle yaklaşık yüzde 80 indirimle sattığı 300 "first class" biletinin iptal edileceğini duyurdu.

9News sitesinin haberine göre, Qantas Hava Yolları, normal satış fiyatı 19 bin 342 Avustralya doları olan Sydney- Los Angeles güzergahının first class biletleri için 4 bin Avustralya doları civarında ödeyen yolcuların rezervasyonlarının iptal edileceğini açıkladı.

Qantas şirketinin sözcüsü, yaptığı açıklamada, "gerçek olamayacak kadar iyi" bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek "Bir iyi niyet göstergesi olarak, müşterilerimize hiçbir ek ücret ödemeden business classta yeniden rezervasyon yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Müşterilerin ayrıca, "ödedikleri ücreti geri talep ederek rezervasyonlarını iptal etme" seçeneğine de sahip olduklarını kaydeden sözcü, sistemlerinde yaşanan "kod hatası" nedeniyle yolculardan özür diledi.

Sözcü, sistem hatasından etkilenen 300 rezervasyonun olduğunu sözlerine ekledi.

Qantas'ın web sitesindeki hüküm ve koşullara göre, rezervasyon sırasında yaşanan sistemsel hatalarda, hava yolu şirketi "rezervasyonu iptal etme veya para iadesi teklif etme" hakkını saklı tutuyor.

Kaynak: AA

Avustralya, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Qantas, first class biletlerini indirimle satan yolcuların rezervasyonlarını iptal ediyor - Son Dakika

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