Qantas'ta Accenture anlaşması sonrası yaklaşık 850 çalışan kademeli işten çıkarılacak

Avustralya'nın en büyük hava yolu şirketi Qantas'ın teknoloji şirketi Accenture ile yaptığı anlaşmanın ardından yaklaşık 850 çalışanının işine kademeli olarak son vereceği bildirildi.

The Australian gazetesinin haberine göre, Qantas CEO'su Vanessa Hudson, bugün çalışanlara gönderdiği e-postada, şirketteki bazı işlerin gelecek yıllarda adım adım Hindistan merkezli Accenture'a geçeceğini, ilk değişikliklerin 2027'nin ortasında yapılmasının beklendiğini belirtti.

Hudson, söz konusu anlaşmadan aşamalı olarak 850 kişinin etkileneceğini vurgulayarak kararın, bazı çalışanlar için "zor bir haber" olduğunu kabul edip belirsizlik yaşayanlardan özür diledi.

Accenture'ın aralarında başka hava yollarının da bulunduğu büyük kuruluşlar için benzer işler yaptığını, kararın çalışanların emeğiyle ve bağlılığıyla ilgisi olmadığını savunan Hudson, "Teknoloji ve yapay zekadaki değişimin hızı ve ölçeği, hayatımız boyunca görmediğimiz bir şey. Bu değişim, müşterilerimizin bizden beklentilerini ve sizin her gün kullandığınız araçlardan beklentilerinizi de değiştiriyor. Havacılıkta ve diğer alanlarda öncü şirketler hızla ilerliyor. Yerinde saymak bizim için seçenek değil." ifadelerini kullandı.

Qantas'ın bazı kurumsal hizmetleri Accenture'a devredilecek

Şirketten konuya dair yapılan açıklamada ise Accenture ile ortaklığın bilgisayar sistemlerini, iş süreçlerini ve verileri yenilemeyi amaçladığına işaret edilerek bu adımın, teknoloji ve yapay zekadaki hızlı değişime ayak uydurmak için atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin finans, idari işler ve teknoloji gibi bazı kurumsal hizmetlerinin Accenture'a devredileceği, bu hizmetleri çoğunlukla Accenture'ın Hindistan'daki ekiplerinin, bir kısmını ise Avustralya'daki ekiplerinin yürüteceği ifade edildi. Hizmetlerin zamanla otomasyon ve yapay zekayla daha da değiştirileceği vurgulandı.

Qantas'ın her yıl 1 milyar doları aşan tutarda teknolojiye yatırım yaptığına değinilen açıklamada, Adelaide kentinde kurulan Ürün İnovasyon Merkezi'nde çalışan sayısının 400'ün üzerine çıkarılmasının planlandığı ve binlerce çalışanın yapay zeka araçlarını şimdiden kullandığı da ifade edildi.

Sendikalardan tepki

Taşımacılık İşçileri Sendikası (TWU) Ulusal Sekreteri Michael Kaine, kararın Qantas'ı "dibe çektiğini" savundu.

Kaine, şirketin daha önce binlerce çalışanın işini yasa dışı biçimde dışarıya verdiğini ve iptal edilen uçuşlar için bilet sattığını öne sürdü.

Qantas çalışanlarının, eski CEO Alan Joyce döneminden kalma uygulamalara karşı iş bıraktığını belirten Kaine, şirketin kar için deneyimli çalışanlarından vazgeçtiğini iddia etti.

Avustralya Hizmetler Sendikası (ASU) Sekreteri Angus McFarland ise Qantas'ın sürekli yapay zekadan söz ettiğini ancak şirketin ilk adımının Avustralya'daki işleri Hindistan'a göndermek olduğu eleştirisini yöneltti.

McFarland, çalışanların Noel öncesinde "işim olacak mı" diye endişelenmelerine yol açan bir e-posta yerine, becerilerine ve geleceklerine yatırım yapılmasını hak ettiğini söyledi.

Qantas çalışanları geçen ay grev yapmıştı

Qantas çalışanları geçen ay Sidney, Melbourne, Adelaide, Brisbane ve Perth kentlerindeki başlıca havalimanlarında iş bırakmıştı.

Çalışanlar, mesleklerinin "düşük ücretli ve güvenli olmayan işlerin kırıntılarına" dönüştürüldüğünü savunmuştu.

Greve pilotlar ve kabin ekibi değil, uçakların bakımını yapan ve yolcuların yerdeki işlemleriyle ilgilenen yer hizmetleri çalışanları katılmıştı.