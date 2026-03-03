QatarEnergy Üretimi Durdurdu - Son Dakika
QatarEnergy Üretimi Durdurdu

03.03.2026 16:37
Katar, LNG üretimini durdurmasının ardından bazı petrokimya ürünlerinin üretimini de askıya aldı.

Katar'ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve bağlantılı ürünlerin üretimini durdurma kararının ardından, ülkedeki bazı alt ürünlerin üretimini de askıya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Katar'da üretilen bazı petrokimya ve sanayi ürünlerinin üretiminin geçici olarak durdurulacağı, bu kapsamda üre, polimerler, metanol, alüminyum ve diğer bazı ürünlerin üretiminin askıya alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın daha önce LNG ve bağlantılı ürünlerin üretiminin durdurulmasına ilişkin alınan kararın devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

QatarEnergy, tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerine önem verdiğini vurgulayarak, gelişmelere ilişkin en güncel bilgileri paylaşmayı sürdüreceğini ifade etti.

Şirket, üretimin ne kadar süreyle durdurulacağına ve tesislerin yeniden devreye alınmasına ilişkin takvime dair ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
