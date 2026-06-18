Qianjiang'da İpekböceği Hasadı Başlıyor - Son Dakika
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Qianjiang'da İpekböceği Hasadı Başlıyor

Qianjiang\'da İpekböceği Hasadı Başlıyor
18.06.2026 15:37
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Qianjiang bölgesindeki çiftçiler, ipek üretimi için koza hasadına başladı, gelirleri artırmayı hedefliyor.

CHONGQİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesine bağlı Qianjiang bölgesinde ipekböceği yetiştiricileri, koza hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kozaları toplayıp ipek üretimi yapan işletmelere teslim etmek için çalışmalara başladı.

Qianjiang son yıllarda çiftçilerin gelirlerini artırmak amacıyla dut ve ipekböceği yetiştiriciliğini bölgedeki öncelikli özel sektör haline getirdi.

Bölgedeki 24 kasabanın tamamını kapsayan ve 15 bin çiftçi ailesinin katılım sağladığı dut-ipekböceği sektörü, günümüzde üreticilerin refahını artıran ve kırsal kalkınmayı destekleyen önemli bir itici güç haline geldi.

Kaynak: Xinhua

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Koza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Qianjiang'da İpekböceği Hasadı Başlıyor - Son Dakika

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