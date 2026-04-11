Qualcomm ve CXMT İş Birliği, Bellek Krizine Karşı Stratejik Adım

Qualcomm ve CXMT iş birliği, küresel bellek çipi krizine karşı atılmış stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Akıllı telefon pazarı donanım dar boğazı yaşarken, Qualcomm, Çin'in önde gelen DRAM üreticisi CXMT ile masaya oturdu. Bu ortaklık, özel bellek çözümleri geliştirerek sektördeki üretim krizinin ciddiyetini gösteriyor.

Krizin temelinde, yapay zeka sunucularında kullanılan Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) üretimine ağırlık verilmesi yatıyor. Bu durum, akıllı telefonlar için standart DRAM çiplerinin kapasitesini daraltarak arz-talep dengesini bozdu ve maliyetleri artırdı. Qualcomm'un CXMT ile kurduğu ortaklık, bu krizin etkilerini azaltmayı amaçlıyor.

Bellek krizinden en çok giriş ve orta segment akıllı telefonlar etkileniyor. Bu modellerde, DRAM ve NAND bileşenleri toplam maliyetin yüzde 54'ünü oluşturuyor, bu da sürdürülemez bir durum yaratıyor. Maliyet artışları, Qualcomm ve MediaTek gibi şirketleri 4nm işlemci üretimini kısmaya itti.

Qualcomm ve CXMT'nin geliştireceği yeni bellek çözümleri, öncelikle üretim tıkanıklığını açmayı ve Çin pazarını hedefleyen telefonlarda kullanılmayı planlıyor. Bu yerel çözüm, küresel akıllı telefon pazarındaki bellek yükünü hafifletmek için kritik öneme sahip.