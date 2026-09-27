Quebec'te özel helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Quebec'te özel helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada'nın Quebec eyaletinde özel bir helikopter, Montreal yakınlarındaki Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde düştü. Polis, helikopterdeki 4 kişinin hayatını kaybettiğini, ilk bulgulara göre aracın kalkıştan kısa süre sonra sorun yaşadığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kanada'nın Quebec eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.
CBC News'in haberine göre, eyalet polisi, özel helikopterin Montreal yakınlarındaki Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde düştüğünü bildirdi.
İlk müdahale ekipleri olay yerine ulaştığında helikopterin alevler içinde olduğunu kaydeden polis, helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Polis, ilk bulgulara göre helikopterin kalkıştan kısa süre sonra sorun yaşadığını ve fazla uzaklaşamadan düştüğünü belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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