Rabat'ta Yazar Sineması Festivali başladı, Türk sinemasını Tatlı Maya temsil ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rabat'ta Yazar Sineması Festivali başladı, Türk sinemasını Tatlı Maya temsil ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Fas'ın başkenti Rabat'ta 31. Uluslararası Rabat Yazar Sineması Festivali başladı. Bir hafta sürecek etkinlikte 120'den fazla film gösterilecek; uluslararası yarışmada Türk sinemasını Biket İlhan'ın 'Tatlı Maya' filmi temsil ediyor.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen 31. Uluslararası Rabat Yazar Sineması Festivali (FICAR) başladı.

Rabat'taki farklı kültür ve sanat merkezlerinde 120'den fazla filmin sinemaseverlerle buluşacağı festival kapsamında, uluslararası yarışmalar, özel gösterimler ve sinema emekçilerine yönelik onur etkinlikleri düzenlenecek.

Festivalin uluslararası yarışma bölümünde Türk sineması, yönetmen Biket İlhan'ın "Tatlı Maya" filmiyle temsil ediliyor.

91 dakika süren "Tatlı Maya" filmi, küçük bir fırın işleten Nazan adlı bir kadının, doğum yapmak üzere olan Suriyeli sığınmacı Rana'ya kucak açmasıyla değişen hayatını konu alıyor. Nazan'ın gösterdiği insani dayanışma, çevresinden gelen toplumsal baskılara, müşterilerin fırını boykot etmesine ve yetkililerin "yasa dışı işçi çalıştırma" gerekçesiyle fırını kapatmasına kadar varan zorluklara yol açıyor.

Film, zorunlu göç, insani yardım ve yardımseverlerin karşılaştığı sosyal baskıları beyaz perdeye taşıyor.

Festival Direktörü Melek ed-Dahmuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası yarışmanın jüri başkanlığını İtalyan yönetmen, senarist ve oyuncu Mimmo Calopresti'nin üstlendiğini belirtti.

Dahmuni, jüride Faslı yönetmen ve yapımcı Hişam Hacı, Türk sinema eleştirmeni Vecdi Sayar, Suriyeli şair ve yönetmen Hala Muhammed ile Fransız Pascal Lombardo'nun yer aldığını aktardı.

Festival Direktörü Dahmuni, festivalde Fas sinemasının gelişimine önemli katkılar sunan ve Şubat 2026'da hayatını kaybeden yönetmen Muhammed Ahid Binsevde'nin çeşitli programlarla anılacağını belirtti.

Uzun metraj yarışmasının yanı sıra kısa film jürisine Alman yönetmen Vincent Forster başkanlık ederken, belgesel kategorisi ve eleştirmenler ödülü için de ayrı jüriler görev yapıyor.

Festivalde sinema öğrencilerine yönelik atölyeler, ilkokul ile ortaokul öğrencileri için Arapça ve Fransızca masal ve film gösterimleri düzenlenecek.

Bir hafta sürecek festivalde, uluslararası yarışmada 12 uzun metrajlı film, 10 belgesel ve 42 kısa film yer alacak.

Rabat Kültür ve Sanat Festivali Derneği tarafından düzenlenen festival, yönetmenin özgün vizyonunu ve yaratıcılığını öne çıkaran yapımlara odaklanıyor.

Kaynak: AA
Kültür SanatBiket İlhanGüncelDünyaFasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Efkan Ala’dan çok sert mesaj İsim vermedi ama muhatabı belli Efkan Ala’dan çok sert mesaj! İsim vermedi ama muhatabı belli
Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Fon soruşturmasında Kemal Akkaya, Yunus Arıncı ve Nureddin Çevik gözaltına alındı Fon soruşturmasında Kemal Akkaya, Yunus Arıncı ve Nureddin Çevik gözaltına alındı
60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı Bir de tatile gönderilecek 60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı! Bir de tatile gönderilecek
Köroğlu Rampaları’nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı Köroğlu Rampaları'nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı
01:17
Polonya’da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
00:06
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
23:54
Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK’daki görevinden alındı
Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındı
23:01
Polonya’da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Polonya'da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
21:41
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın kızına şahit oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
21:11
Korkunç keşif: Annesinin evini temizlerken, derin dondurucuda bebek cesedi buldu
Korkunç keşif: Annesinin evini temizlerken, derin dondurucuda bebek cesedi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 05:24:16. #7.12#
SON DAKİKA: Rabat'ta Yazar Sineması Festivali başladı, Türk sinemasını Tatlı Maya temsil ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android