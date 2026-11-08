Rabat'ta Yazar Sineması Festivali başladı, Türk sinemasını Tatlı Maya temsil ediyor

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen 31. Uluslararası Rabat Yazar Sineması Festivali (FICAR) başladı.

Rabat'taki farklı kültür ve sanat merkezlerinde 120'den fazla filmin sinemaseverlerle buluşacağı festival kapsamında, uluslararası yarışmalar, özel gösterimler ve sinema emekçilerine yönelik onur etkinlikleri düzenlenecek.

Festivalin uluslararası yarışma bölümünde Türk sineması, yönetmen Biket İlhan'ın "Tatlı Maya" filmiyle temsil ediliyor.

91 dakika süren "Tatlı Maya" filmi, küçük bir fırın işleten Nazan adlı bir kadının, doğum yapmak üzere olan Suriyeli sığınmacı Rana'ya kucak açmasıyla değişen hayatını konu alıyor. Nazan'ın gösterdiği insani dayanışma, çevresinden gelen toplumsal baskılara, müşterilerin fırını boykot etmesine ve yetkililerin "yasa dışı işçi çalıştırma" gerekçesiyle fırını kapatmasına kadar varan zorluklara yol açıyor.

Film, zorunlu göç, insani yardım ve yardımseverlerin karşılaştığı sosyal baskıları beyaz perdeye taşıyor.

Festival Direktörü Melek ed-Dahmuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası yarışmanın jüri başkanlığını İtalyan yönetmen, senarist ve oyuncu Mimmo Calopresti'nin üstlendiğini belirtti.

Dahmuni, jüride Faslı yönetmen ve yapımcı Hişam Hacı, Türk sinema eleştirmeni Vecdi Sayar, Suriyeli şair ve yönetmen Hala Muhammed ile Fransız Pascal Lombardo'nun yer aldığını aktardı.

Festival Direktörü Dahmuni, festivalde Fas sinemasının gelişimine önemli katkılar sunan ve Şubat 2026'da hayatını kaybeden yönetmen Muhammed Ahid Binsevde'nin çeşitli programlarla anılacağını belirtti.

Uzun metraj yarışmasının yanı sıra kısa film jürisine Alman yönetmen Vincent Forster başkanlık ederken, belgesel kategorisi ve eleştirmenler ödülü için de ayrı jüriler görev yapıyor.

Festivalde sinema öğrencilerine yönelik atölyeler, ilkokul ile ortaokul öğrencileri için Arapça ve Fransızca masal ve film gösterimleri düzenlenecek.

Bir hafta sürecek festivalde, uluslararası yarışmada 12 uzun metrajlı film, 10 belgesel ve 42 kısa film yer alacak.

Rabat Kültür ve Sanat Festivali Derneği tarafından düzenlenen festival, yönetmenin özgün vizyonunu ve yaratıcılığını öne çıkaran yapımlara odaklanıyor.