Rahmaninov'un 152. Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika
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Rahmaninov'un 152. Doğum Günü Kutlandı

Rus Başkonsolosluğu, Sergey Rahmaninov'un doğum günü için anma programı düzenledi.

04.04.2025 09:46
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Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Rus besteci Sergey Rahmaninov'un 152. doğum günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Başkonsoloslukta düzenlenen program kapsamında Rahmaninov'un hayatını ve faaliyetlerini anlatan Rus Milli Müzik Müzesi koleksiyonundan eserlerin yer aldığı sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, açılışta yaptığı konuşmada, Rahmaninov'un tüm dünyada Rus müziğinin en parlak sembollerinden biri olduğunu, çalışmalarının bugün hala dünyadaki birçok kişiyi heyecanlandırmaya ve hayran bırakmaya devam ettiğini söyledi.

Sergey Rahmaninov'un hayatının son 25 yılını ana vatanından uzakta yaşadığını dile getiren Buravov, şunları kaydetti:

"Buna rağmen sonuna kadar Rus vatanseveri olarak kalmıştır. Büyük Anavatan Harbi başladıktan sonra konserlerinden birinden toplanan parasını SSCB savunma vakfına gönderirken besteci şöyle bir şey yazmış, 'Ruslardan birinden Rus halkına, düşmanla savaşında mümkün olan yardım. Tam zafere inanmak istiyorum, inanıyorum.' Bu sözleri, yurttaşlarımızın kolay olmayan sınavlarının olduğu günlerde, birlik ve beraberliğin o kadar önemli olduğu bugün de tamamen güncelliğini korumaktadır.

Bugün farklı bir program hazırladık. Türkçe dublajlı 'Rusya'nın büyük isimleri Sergey Rahmaninov' belgeselini ve bestecinin eserlerinden küçük bir konseri sizlere sunuyoruz. Ayrıca, Rusya Ulusal Müzik Müzesi koleksiyonundan Sergey Rahmaninov'un hayatından önemli eserlerine adanmış belge ve fotoğraflarından oluşan sergiyi de gezme fırsatımız oluyor."

Konuşmanın ardından etkinliğe katılan diplomatik misyon temsilcileri ile tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da aralarında olduğu davetliler, "Rusya'nın büyük isimleri: Sergey Rahmaninov" belgeselini Türkçe dublajlı olarak izledi.

Bahar Büyükgönenç'in keman, Tutu Aydınoğlu'nun da piyano performansı sergilediği konserde ise Rahmaninov'un besteciliğe adım attığı döneme ait "Morceaux de Fantasie Op. 3 No. 1 'Elegie'", "Romance", "Op. 6 No. 1 Romance", "Op. 6 No. 2 Danse Hongroise" ve "Vocalise" eserleri seslendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rahmaninov'un 152. Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika

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