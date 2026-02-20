Rahmi Kerem Keskin için Futsal Turnuvası Başladı - Son Dakika
Rahmi Kerem Keskin için Futsal Turnuvası Başladı

20.02.2026 12:40
DMD hastası Rahmi Kerem Keskin'in tedavisi için düzenlenen futsal turnuvası Demirci'de başladı.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde 10 ay önce kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan Rahmi Kerem Keskin'in (4) tedavi masrafı olan yaklaşık 2 milyon 900 bin doların toplanması için valilik onaylı başlatılan kampanyaya destek olmak için düzenlenen futsal turnuvası, ilk maçlarla başladı.

Demirci ilçesinde yaşayan Uzm. Dr. Haluk Keskin'in oğlu Rahmi Kerem Keskin'e, 10 ay önce hastanede yapılan testler sonucu DMD teşhisi konuldu. Rahmi Kerem'in ailesi, yurt dışındaki tedavi için gereken yaklaşık 2 milyon 900 bin doların toplanması için Manisa Valiliği'ne başvuruda bulunarak, yardım kampanyası için izin aldı. Bu kapsamda DMD hastalığıyla mücadele eden Keskin için futsal turnuvası düzenlendi. Demirci Belediye spor tarafından organize edilen ve Demirci Belediyesi'nin destek verdiği 'Rahmi Kerem Keskin Futsal Turnuvası'na kamu kurumları ve esnafın yanı sıra kırsal mahallelerden kişilerin oluşturduğu 17 takım katıldı.

FİKSTÜR ÇEKİLDİ, TURNUVA BAŞLADI

Fikstür çekiminin ardından turnuva, Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış programıyla başladı. Açılışa; Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, Rahmi Kerem Keskin ve ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, organizasyonun centilmenlik ruhu içerisinde tamamlanmasını temenni ederek takımlara başarı diledi.

'HER KESİMİN DESTEK VERMESİ ÖNEMLİ'

Kaymakam Fatih Bayram, turnuvanın anlamlı bir amaç taşıdığını belirtip, Rahmi Kerem'in tedavisi için yürütülen kampanyalara toplumun her kesiminden destek verilmesinin önemli olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Erkan Kara da "Tedavisi için destek kampanyaları süren Rahmi Kerem evladımızın adını bu turnuvaya vererek hem farkındalık oluşturmak hem de destek sağlamak istedik. İlçe halkımızın dayanışması ile Rahmi Kerem'in tedavi sürecine katkı sunmaya devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

FİNAL KARŞILAŞMASI 17 MART'TA

Turnuva süresince spor salonu girişine yerleştirilen bağış kutusu aracılığıyla yardım toplanacağı, elde edilecek gelirin Rahmi Kerem Keskin'in tedavisi için kullanılacağı bildirildi. Turnuvanın 17 Mart Salı günü oynanacak final karşılaşması ile tamamlanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Rahmi Kerem Keskin için Futsal Turnuvası Başladı
