Rahmi Koç'un Sözlerine Tepki - Son Dakika
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Rahmi Koç'un Sözlerine Tepki

06.06.2026 12:29
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Kürt kadınlarına yönelik ifadeler ayrımcı bulunarak kınandı, özür talep edildi.

(DİYARBAKIR) – Doğu ve Güneydoğu iş dünyası, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği sözlere "Kürt kadınlarını hedef alan bu ifadeler yalnızca kadınları değil, milyonlarca insanın kimliğini ve onurunu da rencide etmiştir. Toplumda önyargıları besleyen, ayrımcılığı sıradanlaştıran ve toplumsal birlik duygusuna zarar veren bu yaklaşımı açıkça kınıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un anlattığı "Kürt kadın hasta" fıkrasına yönelik tepkiler sürüyor. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Fidan ve Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) Başkanı Özlem Külahçı Tanaman, yaptıkları açıklamalarda, Koç'un sözlerini eleştirdi.

Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, bir halkın kimliğini, kadınları ya da herhangi bir toplumsal kesimi etnik kökeni, inancı veya cinsiyeti üzerinden aşağılayan, ötekileştiren ve kalıp yargılarla değerlendiren söylemlerin hangi gerekçeyle ifade edilirse edilsin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu sözlerin mizah kisvesi altında dile getirilmiş olması da yarattığı incitici ve ayrımcı etkiyi ortadan kaldırmaz. Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri farklı kimliklerin, kültürlerin ve inançların bir arada yaşama iradesidir. Toplumsal barış; ayrıştırıcı ve incitici söylemlerle zedelenir, karşılıklı saygı, eşitlik ve insan onuruna bağlılıkla güçlenir" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL BİRLİK DUYGUSUNA ZARAR VEREN BU YAKLAŞIMI AÇIKÇA KINIYORUZ"

"Kürt kadınlarını hedef alan bu ifadeler yalnızca kadınları değil, milyonlarca insanın kimliğini ve onurunu da rencide etmiştir" diyen Fidan, "Toplumda önyargıları besleyen, ayrımcılığı sıradanlaştıran ve toplumsal birlik duygusuna zarar veren bu yaklaşımı açıkça kınıyoruz. Kamuoyunda oluşan haklı tepkilerin karşılık bulması adına Rahmi Koç'un kullandığı ifadeler nedeniyle açık, net ve samimi bir özür açıklaması yapması toplumsal sorumluluğun gereğidir. Kamuoyunun beklentisi de bu yöndedir. İnsan onurunu, kadınların saygınlığını ve halkların eşitliğini hedef alan hiçbir söylem karşılıksız kalmamalıdır. Ayrımcılığın, ırkçılığın ve cinsiyetçiliğin her türlüsüne karşı durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" şeklinde konuştu."

"KÜRT KADINLARININ EMEĞİ VE KARARLILIĞI ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR"

DOGÜNKAD Başkanı Özlem Külahçı Tanaman da yaptığı açıklamada Koç'un anlattığı fıkranın özellikle Kürt kadınları arasında üzüntü ve rahatsızlık yarattığını söyledi. DOGÜNKAD olarak, ülkenin her köşesinde emek veren, üreten, istihdam yaratan ve toplumsal yaşamın yükünü omuzlayan kadınların etnik kimlikleri üzerinden yapılan genellemelerle anılmasını doğru bulmadıklarını belirten Tanaman, şunları kaydetti:

"Kürt kadınları, yalnızca bölgenin değil Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunmuş; kimi zaman tarlada, kimi zaman fabrikada, kimi zaman iş dünyasında, kimi zaman da ailesinin ve toplumunun yükünü omuzlayarak büyük mücadeleler vermiştir. Bugün Güneydoğu Anadolu'da kadın girişimciliğinin gelişmesinde, üretimin sürdürülmesinde ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde Kürt kadınlarının emeği ve kararlılığı çok önemli bir yere sahiptir."

"BİZLER, ELEŞTİRİNİN DE DİYALOĞUN DA SAYGI ZEMİNİNDE YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Kadınların veya herhangi bir toplumsal kesimin mizahın konusu yapılırken özenli bir dil kullanılması gerektiğini vurgulayan Tanaman, "Sayın Rahmi Koç'un, yıllar boyunca Türkiye'nin ekonomik gelişimine katkı sunmuş, toplumsal meselelerde duyarlılık göstermiş ve farklı kesimlerle diyalog kurabilmiş saygın bir iş insanı olarak, bu konuda ortaya çıkan hassasiyeti anlayışla karşılayacağına inanıyoruz. Toplumun farklı kesimlerinde oluşan kırgınlıkların giderilmesine katkı sunacak her yaklaşımın değerli olduğunu düşünüyoruz. Bizler, eleştirinin de diyaloğun da saygı zemininde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü toplumsal barış birbirimizi incitmeden konuşabilme, farklılıklarımıza saygı gösterebilme ve ortak geleceğimizi birlikte kurabilme iradesiyle güçlenir. DOGÜNKAD olarak kadınların onurunu, eşitliğini ve toplumsal saygınlığını savunmaya; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir dilin yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Rahmi Koç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rahmi Koç'un Sözlerine Tepki - Son Dakika

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