Antalya\'da Kaçan Şahıs Yakalandı

Antalya'da polisin durumundan şüphelendiği ve ekipleri görünce kaçmaya başlayan şahıs motorize yunus timlerince kovalamaca ile kıskıvrak yakalandı. Şahsın 34 ayrı dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede rutin devriye görevi yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerine bağlı yunus timi durumundan şüphelendikleri bir şahsa sorgu yapmak istedi. Polisi karşısında gören şahıs koşarak kaçmaya başlarken, yunus timi yaya ve motosiklet ile şüpheliyi kovalamaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şahıs motorize ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgusunda isminin İ.Ş. olduğu öğrenilen şüphelinin 34 farklı dosyadan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve para cezası ile arandığı ortaya çıktı. Kelepçelenen şahıs olay yerine çağrılan toplama aracı ile sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine teslim edildi. - ANTALYA