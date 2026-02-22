Rakka'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Suriye'nin Rakka ilinde düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Rakka'nın kuzeyindeki El-Vasıta köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saldırıda biri asker diğeri sivil olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu, Suriye güçlerine yönelik saldırı çağrısı yapan terör örgütü DEAŞ üstlendi.