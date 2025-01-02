Rakoczi Müzesi\'ni 3 Bin Turist Ziyaret Etti

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Macaristan Kralı II. Rakoczi'nin Osmanlı döneminde Tekirdağ'da kaldığı müze evi geçen yıl 3 bin turist ziyaret etti.

Osmanlı'ya sığınan Macar prensinin Tekirdağ'da güvenle yaşadığı ev, Osmanlı'nın güven ve misafirperverliğinin sembolü olarak günümüzde müze olarak hizmet veriyor.

Müze yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen yıl 3 bin kişinin ziyaret ettiği ev, mimari yapısı ve içerisinde sergilenen kişisel eşyalarla dikkati çekiyor.

2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, Rakoczi Müzesi'ni geçen yıl ziyaret edenlerin sayısında artış gözleniyor.

Rakoczi Müzesi

Eski bir Türk evi olan bina 1676-1735 yılları arasında yaşayıp, son yıllarını Tekirdağ'da geçiren Erdel Prensi ve Macar Halk Kurtuluş Kahramanı II. Rakoczi Frençh'in anılarına izafeten Macar Hükümeti tarafından müze olarak düzenlendi.

Mülkiyeti ve içindeki zati eşyalarıyla birlikte Macar Hükümeti'ne ait olan müze 25 Eylül 1982 tarihinde ziyarete açıldı.

Sergilenen eserler arasında Türk-Macar ilişkilerini ve iki ulusun halk sanatlarındaki beraberliklerini simgeleyen eserler ile Rakoczi'nin şahsi ve ailesine ait eşyalar yer alıyor.