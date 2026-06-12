Ramallah\'ta İsrail Saldırısı: 4 Filistinli Yaralı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenledikleri saldırılarda biri ağır 4 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrailli radikal gruplar, Ramallah kentine bağlı Deyr Ebu Meşal köyü sakinlerine saldırdı.

Deyr Ebu Meşal Köy Konseyi Başkanı Cemil Musa, İsrailli grupların köy sakinlerine taş ve sopaların yanı sıra bıçaklarla saldırdığını anlattı.

Musa, İsraillilerin saldırılarında biri ağır 4 Filistinlinin yaralandığını söyledi.

Söz konusu İsraillilerin köyde kaçak yerleşim yeri inşa etme girişimi, bölge sakinleri tarafından engellenmişti.

Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor.

Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Bunun yanı sıra İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.