Ramaphosa ABD seçimlerini yeni dönem, AGOA kararını olumsuzluk olarak değerlendirdi

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD'de Demokratların Kongre'nin iki kanadında kontrolü ele geçirmesinin uluslararası ilişkilerde yeni bir dönem başlatabileceğini söyledi.

Ramaphosa, ülkesinde düzenlenen yerel seçimler kapsamında Johannesburg kentinde oy kullandıktan sonra yaptığı basın açıklamasında, ABD ara seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçirdiğini belirten Ramaphosa, ABD halkının sandıkta iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Ramaphosa, ABD'nin dünya ekonomisindeki büyüklüğüne ve uluslararası alandaki etkisine dikkati çekerek, seçim sonuçlarının "uluslararası ilişkilerde yeni bir dönem" başlatabileceğini söyledi.

Kongrenin her iki kanadında yönetimin değişmesinin siyasi değişiklikleri beraberinde getirebileceğini belirten Ramaphosa, "ABD ile iyi ilişkiler kurmaya her zaman hazırız." dedi.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın da ABD gibi egemen bir devlet olduğunu ve kendi ulusal çıkarlarını gözetmek zorunda bulunduğunu vurgulayarak, iki ülkenin jeopolitik meseleler, ticaret ve yatırım alanlarında ortak bir yol bulmasını umduğunu dile getirdi.

Güney Afrika'nın AGOA'dan çıkarılması

Ramaphosa, ABD yönetiminin Güney Afrika'yı Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamından çıkarma kararına da değindi.

Kararın ülke ekonomisi açısından olumsuz olduğunu belirten Ramaphosa, "AGOA'dan çıkarılmamız bizim için olumsuz bir gelişme." ifadesini kullandı.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın programdan çıkarılan tek ülke olmadığını hatırlatarak, AGOA'nın ABD tarafından tek taraflı uygulanan bir ticaret düzenlemesi olduğuna işaret etti.

ABD ile karşılıklı müzakerelere dayanan ikili ticaret anlaşmasına odaklanmak istediklerini belirten Ramaphosa, iki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Washington yönetimi, 2 Kasım'da Güney Afrika'nın AGOA kapsamındaki gümrüksüz ticaret ayrıcalıklarının 1 Ocak 2027'den itibaren sona ereceğini duyurmuştu.

Karar, son dönemde çeşitli diplomatik ve ticari anlaşmazlıkların yaşandığı Pretorya ile Washington arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilim konusu oluşturmuştu.