Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

18.03.2026 13:47
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz olacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'da (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayacak uygulamanın 22 Mart Pazar günü saat 00.00'a kadar süreceğini söyledi.

'SEVDİKLERİNE ULAŞMAK İSTEYEN HERKESİN YOLUNU KOLAYLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini de açıklayarak, uygulamanın 20 Mart Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) itibaren 22 Mart Pazar günü saat 00.00'a kadar devam edeceğini belirtti. Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: DHA

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı İşte kazanan Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı! İşte kazanan
Ahmet Çakar’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Paket paket tavuklar çöpe gitti Paket paket tavuklar çöpe gitti
İran’ın Dünya Kupası’na katılmak için bir şartı var İran'ın Dünya Kupası'na katılmak için bir şartı var
Rusya: Ukrayna’da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

14:49
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
14:40
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
14:34
Tunceli’de 30 yıl sonra bir ilk
Tunceli'de 30 yıl sonra bir ilk
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
