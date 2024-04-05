Ramazan Bayramı Tatili İstanbul Havalimanları ve Otogarı'nda Yoğunluk Oluşturdu - Son Dakika
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Ramazan Bayramı Tatili İstanbul Havalimanları ve Otogarı'nda Yoğunluk Oluşturdu

Ramazan Bayramı Tatili İstanbul Havalimanları ve Otogarı\'nda Yoğunluk Oluşturdu

Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul havalimanları ile Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. İstanbul'daki havalimanları ve otogarda polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak için önlemler aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluk yaşanırken, bayram tatili süresince günlük yaklaşık 700 uçuş yapılması planlanıyor.

05.04.2024 14:30  Güncelleme: 14:34
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Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul havalimanları ile Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Resmi tatilin başlamasından bir gün önce İstanbul'daki havalimanları kalabalıklaştı. Tatil için İstanbul'dan ayrılacak vatandaşlar, erken saatlerden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Havalimanının giriş nizamiyesinde ve terminalin önündeki caddede trafik oluştu.

Polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, gerekli uyarıları yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. İGA ekiplerince, kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutulup hızlı geçişler sağlandı.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale giren yolcular, iç ve dış hat kontuarlarında bilet ve valiz işlemleri için sıraya girdi. Özellikle iç hat kontuarları ve uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında uzun kuyruklar oluştu. Çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için ailelere ayrılan özel bölümden geçirildi.

İGA, Türk Hava Yolları (THY) ve Turkish Ground Serves (TGS) ekipleri, havalimanının içinde vatandaşlara yardım ederek onları gidecekleri noktalara yönlendirdi.

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutan polisler ise bazı vatandaşları e-pasaport bankolarına yönlendirerek, onlara yardımcı oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük yaklaşık 700 uçuş planlanıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da aynı yoğunluk yaşanıyor.

Yolcular, sabahtan itibaren x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuarların önünde yoğunluk oluşturdu. Havalimanındaki görevliler, yoğunluğu azaltmak için yolculara yardımcı oldu.

Ramazan Bayramı'nda normalin üzerinde yoğunluk beklenen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 9 günlük bayram tatili süresi boyunca, günlük yaklaşık 700 uçuş yapılması planlanıyor. Havalimanında Ramazan Bayramı'nda toplam 6 bin 500 uçuşla 1 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verileceği öngörülüyor.

"Bayramda ailemle ve sevdiklerimle vakit geçireceğim"

Tatil için ailesiyle İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya giden Fırat Mutlu, bayramı memleketinde geçireceğini söyledi.

Normal zamanlarda sık sık memlekete gittiğini ancak uzun süredir orada bayram kutlamadığını belirten Mutlu, "Bayramda ailemle ve sevdiklerimle vakit geçireceğim. Biraz geç bilet ayarlamaya çalıştım. Biraz zorluk yaşadım. Boşalan bir uçaktan hızlıca davranarak bilet aldım." diye konuştu.

Yolculardan Eren Altay da İstanbul'da üniversite eğitimi aldığını ve memleketi Mardin'e gideceğini ifade etti.

Bilet bulmakta zorlandığını anlatan Altay, "Onun için biraz erken dönmek zorunda kalıyorum. Yaklaşık 7 gün memlekette kalacağım. Ek seferler olsa daha iyi olurdu. Talep çok fazla çünkü." dedi.

Otogar da yoğun

Öte yandan, Büyük İstanbul Otogarı'nda da araç ve otobüslerin yanı sıra memleketlerine gitmek isteyen yolcular yoğunluk oluşturuyor.

Ağrı'ya gideceğini belirten Ali Kocaman, bayram yoğunluğu olacağını düşündüğü için otobüs biletini bir ay önceden aldığını ifade etti.

Kaynak: AA

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