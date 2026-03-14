Ramazan\'da 1200 Aileye İftar

14.03.2026 12:06
Hayrat İnsani Yardım Derneği, ramazan ayında günde 1200 kişiye iftar ve gıda kumanyası ulaştırıyor.

Dernek tarafından yürütülen "Gönüller Bir Ramazan Beraber Olsun" kampanyası kapsamında kentte her gün yüzlerce aileye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Dernek gönüllülerince hazırlanan iftar yemekleri, Kahramanmaraş'taki dernek merkezinde pişirilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi Muhammed Ubeyd Köşker, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da ihtiyaç sahibi aileler için aşevi faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Ramazan ayında iftar yemeklerinin yanı sıra gıda kumanyaları da dağıttıklarını ifade eden Köşker, yılın diğer dönemlerinde ise acil yardım kapsamında ev eşyası ve nakit destekler sağladıklarını dile getirdi.

Ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahibi ailelerle birlikte yaşadıklarını ifade eden Köşker, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta her yıl olduğu gibi 1200 aileye günlük farklı ve güzel menüler hazırlayarak dernek merkezimizden ailelere dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ramazan-ı Şerif'in bereketini ve sevincini, burada iftar dağıtımında ailelerle birlikte daha yakından hissediyoruz. Onların mutluluğu hakikaten bizi de mutlu ediyor. Af ve mağfiret ayı olması, aynı zamanda paylaşma ayı olması hasebiyle ramazan oldukça verimli ve güzel geçiyor. İnşallah bayrama kadar da bu şekilde iftar dağıtımlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Köşker, dernek olarak Gazze başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya, Yemen'den Suriye'ye kadar dünyanın farklı bölgelerinde toplam 35 ülkede gıda kumanyası ve iftar dağıtımları da gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
