Ramazan\'da 95 Bin Gıda Denetimi Yapıldı

19.03.2026 11:41
Bakan Yumaklı, Ramazan'da 95 bin gıda denetimi yapıldığını ve 130 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ramazan ayında yurt içinde gerçekleştirilen 95 bin gıda denetimi sonucunda; 130 milyon TL idari para cezası uygulandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından ramazan ayında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili açıklama yaptı. Yumaklı, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimlerinde uygunsuzluklara sıfır tolerans. Ramazan ayında yurt içinde gerçekleştirilen 95 bin gıda denetimi sonucunda; 130 milyon TL idari para cezası uygulandı. 9 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gıda güvenilirliğini tehdit eden hiçbir duruma müsaade etmiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

