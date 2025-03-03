Ramazan\'da Batı Şeria\'da Hareketlilik

BATI ŞERİA, 3 Mart (Xinhua) -- İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerinde Ramazan'ın gelişiyle birlikte market ve pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.
Öte yandan Tulkerim kentinde Ramazan ayının ilk gününde yerinden edilmiş insanlar için ücretsiz yemekler hazırlandı.
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