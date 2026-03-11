Turgutlu ilçesindeki Şadi Turgutlu Ortaokulu, ramazan ayı vesilesiyle unutulmaya yüz tutmuş 'zimem defteri' geleneğini hayata geçirdi. Öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla toplanan yardımlarla Acarlar Mahallesi'ndeki bir bakkala gidilerek veresiye defteri satın alındı ve borçlar kapatıldı. Şadi Turgutlu Ortaokulu Müdürü Ahmet Şahin, "Turgutlu'da okulumuzun yapmış olduğu bir dayanışma örneği olarak Osmanlı geleneği olan veresiye, zimem defterini kapatma geleneğini gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin bu geleneği öğrenmesi ve yardımlaşma kültürünü yaşaması bizim için çok değerli" dedi.
Son Dakika › Güncel › Ramazan'da Zimem Defteri Geleneği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?