Ramazan Denetimleri: 3 Milyon TL Ceza

TİCARET Bakanlığı ekipleri, ramazan ayının ilk haftasında yurt genelinde fahiş fiyata ilişkin 1401 işletme ve 16 bin 202 ürün denetimi gerçekleştirdi. Ankara'da 19 Şubat'tan bugüne kadar 720 firma ve 965 bin ürün denetiminde 3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların makul fiyatlarla gıdaya erişimini sağlamak, ürünlerde fahiş fiyat artışına engel olmak ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayının ilk haftasında yurt genelinde fırın, market, kasap ve benzeri 1401 işletmede denetim gerçekleştirildi. İl Ticaret Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde 16 bin 202 ürün kontrolden geçirildi. İlgili yönetmelik kapsamında işletmelere idari para cezası uygulandı.

ANKARA'DA 3 MİLYON TL CEZA

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından da ramazanın başladığı 19 Şubat'tan itibaren Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne ilişkin şimdiye kadar 720 firma ve 965 bin ürün denetimi yapıldı. Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, "Ramazan ayının başlangıcından itibaren denetimlerimizi artırdık. Denetlenen ürünlerle ilgili bilgi ve belgeler nihai karar verilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. Kurul tarafından haksız fiyatın tespiti durumunda cezai işlem uygulanacaktır. Ramazan ayının başlangıcından bugüne kadar Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında 720 firma, 965 bin ürün denetlenmiş olup 3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımız, haksız fiyat uygulamaları ile ilgili Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması, E-Devlet ve CİMER üzerinden başvuru yapabilirler. Ayrıca dilekçe yoluyla müdürlüğümüze de başvuru yapabilirler. Gelen bu şikayetleri değerlendirerek çok hızlı bir şekilde denetim yapmaktayız. Ramazan boyunca da denetimlerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,