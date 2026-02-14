Ramazan Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ramazan Denetimleri Sürüyor

14.02.2026 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bolat, Ramazan boyunca fiyat denetimlerine devam edeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ramazan ayı boyunca da denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek; haksız fiyat artışına, stokçuluğa ve fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ömer Bolat, ramazan ayı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması için sektör temsilcileriyle mutabakata varıldığını açıkladı. Denetimlerin ramazan boyunca kararlılıkla süreceğini vurgulayan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek Ramazan ayı öncesinde; vatandaşlarımızın sofrasına bereket, piyasalarımıza istikrar için, ilgili sektör temsilcilerimizle gerekli mutabakatı sağladık. Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması, kampanya ve indirimlerin artırılması hususlarında süreci yakından takip ediyoruz. Ramazan ayı boyunca da denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek; haksız fiyat artışına, stokçuluğa ve fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın hakkını korumak boynumuzun borcudur."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Johannesburg’da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Szymanski asist yaptı, Rennes PSG’yi yıktı Szymanski asist yaptı, Rennes PSG'yi yıktı
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı
Eyüpspor’dan maç sonunda sert tepki: Galatasaray’ın hakeme ihtiyacı yok Eyüpspor'dan maç sonunda sert tepki: Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok

22:27
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan’dan açıklama
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama
22:09
Trabzonspor taraftarı maç biter bitmez çılgına döndü
Trabzonspor taraftarı maç biter bitmez çılgına döndü
22:02
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
22:01
Hatay’da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti
Hatay'da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti
19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 22:36:52. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.