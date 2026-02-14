Ramazan Denetimleri Sürüyor

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ramazan ayı boyunca da denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek; haksız fiyat artışına, stokçuluğa ve fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ömer Bolat, ramazan ayı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması için sektör temsilcileriyle mutabakata varıldığını açıkladı. Denetimlerin ramazan boyunca kararlılıkla süreceğini vurgulayan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek Ramazan ayı öncesinde; vatandaşlarımızın sofrasına bereket, piyasalarımıza istikrar için, ilgili sektör temsilcilerimizle gerekli mutabakatı sağladık. Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması, kampanya ve indirimlerin artırılması hususlarında süreci yakından takip ediyoruz. Ramazan ayı boyunca da denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek; haksız fiyat artışına, stokçuluğa ve fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın hakkını korumak boynumuzun borcudur."