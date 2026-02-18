Ramazan Etkinlikleri Hakkari ve Muş'ta - Son Dakika
Ramazan Etkinlikleri Hakkari ve Muş'ta

18.02.2026 17:19
Hakkari ve Muş okullarında ramazan'a özel etkinlikler ve süslemeler düzenlendi.

Hakkari ve Muş'taki okullarda öğrencilere ramazan ayının manevi atmosferini hissettirmek amacıyla etkinlikler düzenlendi, süslemeler yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderilen yazı kapsamında, Hakkari'de sınıfların, koridorların süslenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Sağlanan malzemeler sınıflarda ramazana özgü motif ve figürler yerleştirildi, öğrencilerin hazırladığı resimlerle duvarlar süslendi.

Program kapsamında ayrıca ramazan kolileri hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı, orta oyunu, meddah ile Hacivat-Karagöz gösterilerinin sahneleneceği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, söz konusu çalışmanın, öğrencilerin değerler eğitimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ramazan boyunca paylaşma ve yardımlaşma temalı etkinlikler organize edeceklerini dile getiren Yılmaz, ramazanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

-Muş

Muş Nizamülmülk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de "En güzel sınıf bizim sınıf" etkinliği kapsamında sınıflarını süsledi.

Öğretmenleri eşliğinde koridorları ve sınıfları geleneksel ramazan motifleri ve özgün tasarımlarla donatan öğrenciler, ramazan manevi havasını okullarına taşıdı.

Okul müdürü Mehmet Vural, ramazan ayı dolayısıyla okulda bazı hazırlıklar yaptıklarını belirtti.

Vural, "Öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle ramazan ayını karşılamak adına okulumuzun farklı köşelerinde süslemeler yaptık. Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimizle ilgili hassasiyetlerini artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Hiranur Rençber ise "11 ayın sultanı olan ramazan ayı geldi. Bu süslemeleri onun için yaptık. Bu süslemeleri görünce ramazanın maneviyatını daha çok hissediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

