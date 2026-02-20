Ramazan Etkinliklerine Soru Önergesi - Son Dakika
Ramazan Etkinliklerine Soru Önergesi

20.02.2026 13:49
EMEP Milletvekili Sevda Karaca, okullardaki ramazan etkinliklerini sorguladı ve Bakan Tekin'e önerge verdi.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, okullardaki ramazan etkinliklerine dair Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karaca, Tekin'e "Okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebi 'kaynak yok' denilerek reddedilirken, Diyanet ve çeşitli vakıflarla ortaklaşa düzenlenen etkinliklerin ve dağıtılan materyallerin maliyeti ne kadardır?" sorusunu yöneltti.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen "Ramazan ayı etkinlikleri" konulu talimat ve beraberindeki uygulama kılavuzuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Önergede; okullarda "Ramazan Çetelesi" adı altında çocuklara günlük ibadet takibi yaptırılması, evdeki iftar ve dua anlarının fotoğraflanarak okula getirilmesinin istenmesi, 4-6 yaş grubu çocukların camilere götürülmesi ve okul koridorlarının "Ramazan Sokağı" adı altında düzenlenmesi uygulamaları, "okulları dini ritüel merkezine dönüştürdüğü" belirtildi. Özellikle soyut algılama yetisi olmayan yaş gruplarında pedagojik sorunlara yol açacağına dikkat çekildi.

"Tek din, tek mezhep dayatması"

Bu uygulamaların eğitimin bilimsel niteliğine aykırı olduğunu belirten Karaca, farklı inançlardan ya da inancı olmayan öğrenciler arasında ayrımcılığa ve baskıya yol açtığını kaydetti. Geçtiğimiz aralık ayında Noel ve yılbaşı etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin yazıları da hatırlatan Karaca, Bakanlığın İslam dini dışındaki inançları dışladığını ve "tek din, tek mezhep" dayatmasında bulunduğunu ifade etti.

Eğitim sendikaları ve uzmanların da uygulamaya bilimsel ve laik eğitime aykırılık gerekçesiyle itiraz ettiğini belirten Karaca, Bakanlığın söz konusu uygulamayı ayrıştırıcı bir dille savunmasının hedef gösterme olduğunu dile getirdi. Eğitimin dinselleştirilmesi ve piyasalaştırılması anlayışının eğitimde telafisi imkansız bir nitelik kaybına yol açtığını vurgulayan Karaca, çocukluktan başlayan kutuplaştırmanın toplumda nefret ve ayrımcılığı körüklediğini ifade etti.

Karaca, önergesinde Bakan Tekin'den şu sorulara yanıt istedi:

"- İçeriğinde 'Oruç, Namaz, Teravih, Salavat-ı Şerife, Kelime-i Tevhid' kutucuklarının bulunduğu ve öğrencilerin her gün işaretlemesinin istendiği 'Ramazan Çetelesi/Çizelgesi' uygulamasının yasal dayanağı nedir? Bu uygulama, öğrencilerin inancını beyan etmeye zorlanması ve fişlenmesi anlamına gelmekte midir?"

Henüz zorunlu eğitim çağında olmayan 4-6 yaş grubu çocukların 'camilerin güzelliğini fark etmeleri' gerekçesiyle camilere götürülmesinin pedagojik açıklaması nedir? Bu tür gezilerin bilişsel gelişim üzerindeki etkilerine dair uzman görüşü alınmış mıdır?

Okul öncesi öğrencilerden evde dua ederken veya iftar sofrasında çekilmiş fotoğraflarının istenmesi ve sınıfta paylaşılması, çocuk hakları ve özel hayatın gizliliği açısından bir ihlal değil midir? Fotoğraf getiremeyen ya da bu ritüelleri uygulamayan çocukların yaşayacağı dışlanmaya karşı nasıl bir önlem alınacaktır?

Okul koridorlarının 'Ramazan Sokağı' adı altında süslenmesi ve fiziksel mekanların tek bir inancın ritüellerine göre düzenlenmesi, laik ve kamusal eğitim ilkesindeki tarafsızlık anlayışına aykırı değil midir?

Ders çizelgeleri ve öğle aralarının ibadet saatlerine göre düzenlenmesine ilişkin talimatın ardından, yemekhanelerin kapatılması ya da oruç tutmayan öğrencilerin yemek yiyecek alan bulamaması gibi hak ihlalleri konusunda bir denetim mekanizması bulunmakta mıdır?

Öğretmenlere gönderilen 'İzleme ve Değerlendirme Formları' idari baskı ve ideolojik dayatma aracı olarak mı kullanılmaktadır?

Okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebi 'kaynak yok' denilerek reddedilirken, Diyanet ve çeşitli vakıflarla ortaklaşa düzenlenen etkinliklerin ve dağıtılan materyallerin maliyeti ne kadardır? Bu harcamalar hangi bütçe kaleminden karşılanmaktadır?"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Milletvekili, Sevda Karaca, Güncel, Son Dakika

