Ramazan Fırsatçılığına Taviz Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ramazan Fırsatçılığına Taviz Yok

17.02.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TESK Başkanvekili Ebedinoğlu, Ramazan'da fahiş fiyat uygulamalarına karşı önlem alınacağını duyurdu.

(DİYARBAKIR) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanvekili Alican Ebedinoğlu, ramazan ayında fahiş fiyat uygulayanlara taviz vermeyeceklerini belirterek "Ramazan fırsatçılığına kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Fahiş fiyat uygulayanları hem bizlere hem ilgili kurumlara bildirin" çağrısında bulundu.

TESK Genel Başkanvekili ve Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, 2025 yılını esnaf ve sanatkarlar açısından yaptığı değerlendirmede, pandemi, deprem, enflasyon ve kredi kısıtlamalarının sektörde derin izler bıraktığına vurgu yaptı.

Esnaf için pandemi ve depremin artçılarının sürdüğünü dile getiren Ebedinoğlu, 2025 yılının, geçmiş yıllarda yaşanan krizlerin etkisiyle şekillendiğini, özellikle pandemi sürecinin hizmet sektöründe ağır bir yıkıma yol açtığını aktardı. Pandemi döneminde hizmet sektöründe yaklaşık yüzde 40'a varan kapanmalar yaşandığını hatırlatan Ebedinoğlu, bunun istihdama ve ülke ekonomisine doğrudan yansıdığını söyledi.

"Diyarbakır'da 2 bin 82 işletme faaliyetini yitirdi"

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinde esnaf üzerinde ikinci bir darbe oluşturduğunu kaydeden Ebedinoğlu, "On binlerce esnaf iş yerini kaybetti. Sadece Diyarbakır'da 2 bin 82 işletme faaliyetini yitirdi. Bir kısmı başka bölgelere taşındı, önemli bir kısmı ise mesleği bırakmak zorunda kaldı" dedi.

2025 yılında hükümet tarafından vergi, SGK ve Bağ-Kur primleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda destekler sağlandığını ifade eden Ebedinoğlu, buna rağmen esnafın tam anlamıyla rahatlayamadığını dile getirdi.

700 bin esnaf deftere tabi oldu

Basit usulde vergilendirilen 700 binin üzerinde esnafın deftere tabi tutulduğunu açıklayan Ebedinoğlu, bu uygulamanın önemli mağduriyetler doğurduğunu söyledi. Ebedinoğlu, "Bu 700 bin esnafın en az 200-250 bini deftere tabi olmaması gereken küçük işletmelerdir. Bir çay ocağı ya da küçük bir büfenin deftere tabi tutulması, o işletmenin kapanma sürecine girmesi demektir" ifadelerini kullandı.

Bağ-Kur ve SGK Borçları için yapılandırma çağrısı

Esnafın en büyük sorunlarından birinin biriken Bağ-Kur, SGK ve vergi borçları olduğunu dile getiren Ebedinoğlu, yapılandırma yapılmaması halinde işletmelerin kapanma riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Ebedinoğlu, "Esnafın borcunu ödeyebilmesi için mutlaka yeni bir yapılandırma düzenlemesi gerekiyor. Aksi takdirde bu borç yükü giderek artıyor" diye konuştu.

Ramazan öncesi fahiş fiyat uyarısı

Yaklaşan ramazan ayına ilişkin de değerlendirmede bulunan Ebedinoğlu, "Vicdanlı ve kanaatkar esnafımız çoğunlukta. Ancak 100 kişiden 1 kişinin yaptığı hata tüm esnafa mal ediliyor. Ramazan fırsatçılığına kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Fahiş fiyat uygulayanları hem bizlere hem ilgili kurumlara bildirin. Bir ay içerisinde yapılacak fiyat artışı kimseyi zengin etmez. Önemli olan vicdanen rahat olmaktır. Ramazan ayında esnafımızın sağduyulu davranacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Fırsatçılığına Taviz Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti

14:13
Talisca’nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 14:30:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Ramazan Fırsatçılığına Taviz Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.