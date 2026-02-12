Ramazan İçin Genelge Yayınlandı - Son Dakika
Ramazan İçin Genelge Yayınlandı

12.02.2026 19:09
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, yaklaşan ramazan ayı öncesinde AK Parti'li belediyelere kapsamlı bir genelge gönderdi. Mustafa Demir imzasıyla iletilen genelgede, ramazan ayının ruhuna uygun programlar yapılması, sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve milli, manevi değerlere hassasiyetle hareket edilmesi vurgulandı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in imzasıyla gönderilen genelgede, ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir zaman dilimi olduğu vurgulandı. AK Parti'nin milletin kurduğu bir hareket olduğu belirtilerek, AK Parti'li belediyelerin de bu anlayışla ramazan ayında birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunacak çalışmalar yürütmesi istendi.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Genelgede, ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesi için belediyelerin tüm imkanlarını seferber etmesi gerektiği kaydedildi. Bu kapsamda, özellikle gıda güvenliği, hijyen ve uygun fiyat uygulamalarına yönelik denetimlerin ramazan ayı boyunca daha da artırılması istendi. Belediyelerin, marketler, pazar yerleri, fırınlar ve gıda satış noktalarında düzenli kontroller gerçekleştirmesi; vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin titizlikle uygulanması gerektiği ifade edildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından belediyelere gönderilen genelgede ramazan ayı boyunca uygulanması istenen hususlara ilişkin şu başlıklara yer verildi:

"Ramazan ayı boyunca planlanan tüm etkinliklerin; Ramazan'ın ruhuna, milli-manevi ve tarihi değerlerimize uygun hassasiyetle gerçekleştirilmesi, programlarda yer alacak katılımcıların bu çerçevede belirlenmesi. Başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara destek bilincinin Ramazan boyunca güçlü şekilde ortaya konulması ve etkinliklerde boykot ürünlerine yer verilmemesi. Sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, dağıtım sürecinde vatandaşlarımızın mahremiyetinin gözetilmesi. Belediye başkanlarımızın Ramazan boyunca vatandaşlarımızın iftar vakitlerinde, gönül sofralarına katılması; ev ziyaretleri gerçekleştirilmesi, yaşlılarımızla, engelli vatandaşlarımızla, şehit yakınlarımızla iftar ve sahur programları düzenlenmesi. Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi; kendileri için özel iftar programları düzenlenmesi Üniversite öğrencileri, gençler, çocuklar, yaşlılar, yetimler ve kimsesizlere yönelik özel iftar programları yapılması."

MUSTAFA DEMİR: BELEDİYE BAŞKANI ŞEHRİNDEN MESULDÜR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Demir, ramazanın tüm İslam alemine, Türkiye'ye ve şehirlere hayır getirmesini temenni etti. Demir, ramazan ayında birlik ve beraberliğin güçleneceğini belirterek, AK Parti'li belediyelerin her zaman olduğu gibi vatandaşların yanında olacağını söyledi. Belediye başkanlarının ramazan boyunca vatandaşlarla daha güçlü bir gönül bağı kuracağını ifade eden Demir, "Belediye Başkanlarımız; Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarıyla vatandaşlarımızla, iftar ve sahur sofralarında bir araya gelecekler. Bulundukları yerlerin şehremini olarak Hz. Ömer misali, şehrinde tüm vatandaştan kendisini mesul hissederek ramazan ayını geçirecekler" dedi.

Ramazan ayının gönül buluşmalarına vesile olacağını dile getiren Demir, belediye başkanlarının iftar ve sahur sofralarında vatandaşlarla bir araya geleceğini, dertleri dinleyip çözüm üreteceğini ifade etti. AK Parti'nin 'kimsesizlerin kimsesi' anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Demir, ihtiyaç sahibi vatandaşların asla yalnız bırakılmayacağını belirtti.

Kaynak: DHA

AK Parti, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
