(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet, bereket ve dayanışma ayı Ramazan'a kavuştuk. Bu mübarek ayın ülkemizde ve tüm İslam aleminde hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ramazan Mesajı: Ali Babacan - Son Dakika
