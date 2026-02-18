Ramazan Mesajı: Ali Babacan

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet, bereket ve dayanışma ayı Ramazan'a kavuştuk. Bu mübarek ayın ülkemizde ve tüm İslam aleminde hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun." ifadesini kullandı.