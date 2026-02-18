Ramazan Öncesi Denetimler Başladı

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesi market, çiğ köfte imalathaneleri ve satış merkezlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent sakinlerinin güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, fırın ve kasapların yanı sıra yerel ve zincir marketler ile çiğ köfte imalathaneleri ve satış merkezlerinde denetim yaptı.

Ürünlerin son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyat uyumu, terazi ayarları ve iş yeri ruhsatlarını kontrol eden ekipler, mevzuata aykırı durumlar hakkında da tutanak tuttu.

Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere eksikliklerini gidermeleri için süre tanıyan ekipler, verilen sürede gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde yasal işlem uygulanacağını bildirdi.