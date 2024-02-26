Ramazan Pidesi Fiyatları Vatandaşları Zorluyor

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU KAMERA: BERKİN GÜLSOY

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın bugün 15 lira olarak açıkladığı Ramazan pidesi vatandaşa pahalı geldi. Pide fiyatlarını yüksek bulan bir vatandaş, "Artık pideyi biz ancak fırınların reklam panolarında görebiliyoruz" dedi. Bir başka vatandaş ise "Daha halk ekmeğini alamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Emekli maaşı yetmiyor, ağlayıp geziyorum" dedi.

Fırıncılar Federasyou Başkanı Balcı, bugün 250 gram Ramazan pidesinin bu yıl 15 liradan satılacağını açıkladı. Vatandaşlar ise pide fiyatlarını yüksek buldu. Vatandaşlar, bu fiyatlara pide almalarının mümkün olmadığını söyledi.

"İNSANIN BİR YERDE 'DUR' DEMESİ GEREKİR"

Emekli memur Dursun Gören, fiyatlarla ilgili şunları söyledi:

"Artık pideyi biz ancak fırınların reklam panolarında görebiliyoruz. Maalesef camın arkasından görebiliriz. Ramazanların özelliği ramazan pidesiydi. Artık bu özellikleri yitirdik. Bu duruma gelmemizin sebebi bizleriz. İnsanın bir yerde 'dur' demesi gerekir. Durdurması gerekir. Bugün ekip biçemiyorsak, üretemiyorsak, dışarıdan alıyorsak bunun sorumlusu bizleriz."

"SEFALETİN DİBİNE VURDUK"

Bir başka emekli vatandaş Bünyamin Köşker ise şöyle konuştu:

"10 bin TL emekli aylığı ile ancak günde üç kere çorba içilir. Onurlu bir devlet, işçisini, memurunu bu kadar ezmez. İnsanlar mahvolmuş vaziyette. İnsanlar simit alamıyor. Simit alamıyor insanlar, Ramazan pidesi diyorsunuz. Nasıl alacak? Ramazan pidesi almaları mümkün değil. Sefaletin dibine vurduk."

Bir başka vatandaş ise, "Pide alamıyoruz. Gerçekten zor durumdayız. Reis sarayda oturmuş bir eli yağda bir eli balda. Eskiden simit çay hesabı yapıyordu. Şimdi de yapsın, niye yapmıyor? 'Bana oy verirsen hizmet var, oy vermezsen yok' diyor. Peki garibanların hali, bu insanların hali ne olacak" diye konuştu.

"DAHA HALK EKMEĞİNİ ALAMIYORUZ"

Ekmek almanın zorluğunu belirten bir vatandaş ise, "Daha halk ekmeğini alamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Bir maaş 10 bin lira kira.. Geri kalanı ne olacak? Elektrik su, aidat, yakıt. Emekliyim. Emekli maaşı yetmiyor, ağlayıp geziyorum" dedi.

Bir vatandaş, "Pahalı, alacağız mecburen de. Alamayan için zor. Alamayan çok insan olacak" diye konuştu.

Emekli bir vatandaş da "Herkes 15 TL verip de bir pideyi alamaz. Önceden alıyorduk ama şu an düşünüyoruz. Keşke böyle olmasa" dedi.