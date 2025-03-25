Ramazan Sohbetleri'nde İlahiyatçı Fatih Savaş, Tövbe ve Dua Üzerine Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ramazan Sohbetleri'nde İlahiyatçı Fatih Savaş, Tövbe ve Dua Üzerine Konuştu

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği sohbetlerde ilahiyatçı Fatih Savaş'ı konuk etti. Sohbette tövbe, istiğfar ve dua konuları ele alındı. Savaş, bireysel tövbenin önemine ve Peygamber Efendimiz'in dua pratiklerine dikkat çekti.

25.03.2025 15:52  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin Ramazan Sohbetleri'nin konuğu ilahiyatçı Fatih Savaş oldu.

Ramazan ayını, maneviyat ve sanatla buluşturan etkinliklerle renklendiren Eyüpsultan Belediyesi'nin Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda kurduğu igloda Tekin Aras, ilahiyatçı ve hafız kimliğiyle tanınan Fatih Savaş'ı konuk etti. Hafız Habib İspirli'nin Kuran-ı Kerim okumasıyla başlayan sohbette Tekin Aras; Savaş'la tövbe, istiğfar ve dua üzerine söyleşi yaptı.

Söyleşide tövbe ve istiğfar arasındaki farklara değinen, duanın önemine ilişkin bilgi veren Savaş, şunları söyledi:

"İnsanız beşeriz elbet şaşarız. Fıtraten günahsız doğduk ama buluğ çağımızdan şu ana gelinceye kadar hepimiz yer yer günahlar içinde olabiliyoruz. Ama Allah bize sonsuz bir tövbe kapısı açmış. O kapı hep aralıklıdır, yeter ki o kapıdan girmek için mücadele edelim. Hepimiz birbirimize dua edebiliriz ama bir başkası adına tövbe edemeyiz. Ancak biz bir başkası adına istiğfarda bulunabiliriz, buna bağışlanma talebi deniyor. Peygamber efendimizin hayatı boyunca en çok okuduğu dua Rabbena atina ve Rabbenağfirli daualarıdır. Anlamı 'Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.' Bu duaya baktığımızda kendimizi merkeze alıyoruz, anne ve babamızı merkeze alıyoruz ve tüm inananlar diyoruz. Kapsayıcı bir dua. Bir başkası adına istiğfarda bulunabiliyoruz. Tövbe ise bireyseldir. Herkes kendi aleminde tövbesini yapabilir. Peygamber efendimiz bütün günahları affolunmuş olmasına rağmen bir rivayete göre günde en az 70 bin defa tövbe ve istiğfarda bulunduğu söylenir. Ömür dediğin bir gündür o da bugündür, Allah anımızı değerlendirmeyi, tövbelerimizi samimi bir şekilde yapabilmeyi bizlere nasip eylesin."

Sohbet programında Hasan Akıntaş ve ilahi grubu da seslendirdikleri ilahileriyle vatandaşlarla buluştu.

Kaynak: ANKA

Eyüpsultan Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Güncel, Yaşam, Eyüp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Sohbetleri'nde İlahiyatçı Fatih Savaş, Tövbe ve Dua Üzerine Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 02:13:25. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan Sohbetleri'nde İlahiyatçı Fatih Savaş, Tövbe ve Dua Üzerine Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement