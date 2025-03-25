Ramazan Sohbetleri'nde İlahiyatçı Fatih Savaş, Tövbe ve Dua Üzerine Konuştu

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin Ramazan Sohbetleri'nin konuğu ilahiyatçı Fatih Savaş oldu.

Ramazan ayını, maneviyat ve sanatla buluşturan etkinliklerle renklendiren Eyüpsultan Belediyesi'nin Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda kurduğu igloda Tekin Aras, ilahiyatçı ve hafız kimliğiyle tanınan Fatih Savaş'ı konuk etti. Hafız Habib İspirli'nin Kuran-ı Kerim okumasıyla başlayan sohbette Tekin Aras; Savaş'la tövbe, istiğfar ve dua üzerine söyleşi yaptı.

Söyleşide tövbe ve istiğfar arasındaki farklara değinen, duanın önemine ilişkin bilgi veren Savaş, şunları söyledi:

"İnsanız beşeriz elbet şaşarız. Fıtraten günahsız doğduk ama buluğ çağımızdan şu ana gelinceye kadar hepimiz yer yer günahlar içinde olabiliyoruz. Ama Allah bize sonsuz bir tövbe kapısı açmış. O kapı hep aralıklıdır, yeter ki o kapıdan girmek için mücadele edelim. Hepimiz birbirimize dua edebiliriz ama bir başkası adına tövbe edemeyiz. Ancak biz bir başkası adına istiğfarda bulunabiliriz, buna bağışlanma talebi deniyor. Peygamber efendimizin hayatı boyunca en çok okuduğu dua Rabbena atina ve Rabbenağfirli daualarıdır. Anlamı 'Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.' Bu duaya baktığımızda kendimizi merkeze alıyoruz, anne ve babamızı merkeze alıyoruz ve tüm inananlar diyoruz. Kapsayıcı bir dua. Bir başkası adına istiğfarda bulunabiliyoruz. Tövbe ise bireyseldir. Herkes kendi aleminde tövbesini yapabilir. Peygamber efendimiz bütün günahları affolunmuş olmasına rağmen bir rivayete göre günde en az 70 bin defa tövbe ve istiğfarda bulunduğu söylenir. Ömür dediğin bir gündür o da bugündür, Allah anımızı değerlendirmeyi, tövbelerimizi samimi bir şekilde yapabilmeyi bizlere nasip eylesin."

Sohbet programında Hasan Akıntaş ve ilahi grubu da seslendirdikleri ilahileriyle vatandaşlarla buluştu.