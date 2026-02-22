Ramazanda Sigarayı Bırak Kampanyası Başladı - Son Dakika
Ramazanda Sigarayı Bırak Kampanyası Başladı

22.02.2026 13:59
Stockholm'de Ramazan'da sigara bırakmayı teşvik eden kampanya etkinliklerle tanıtıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Ramazanda Sigarayı Bırak" kampanyası, geniş kapsamlı etkinliklerle başladı.

Stockholm Belediyesinin öncülüğünde yürütülen kampanyaya Müslümanların da yer aldığı ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşları destek verdi.

Stockholm Belediyesi Sigara İçmeyenler Derneği (VISIR) Temsilcisi Susanne Bengtsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın disiplin ve arınma dönemi olmasının sigarayı bırakmak isteyenler için büyük avantaj sunduğunu söyledi.

Bengtsson, "Yaklaşık 7 yıldır 'sigarasız ramazan' broşürleri hazırlıyoruz. Bu yılki bilgilendirme metinlerimiz hem İsveççe hem de Arapça basıldı. Ramazan ayı boyunca gün ışığında yemek, içmek ve sigara içmenin yasak olması, bu alışkanlığı tamamen terk etmek için önemli bir basamak teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

"Yeni nesil nikotin ürünleri gençleri tehdit ediyor"

İsveç'te sigara kullanım oranının geçmiş yıllara kıyasla yüzde 5 ile yüzde 10 arasına gerilediğini kaydeden Bengtsson, buna karşın elektronik sigara ve "snus" (tütün torbası) gibi yeni nesil ürünlerin neden olduğu tehlikeye dikkati çekti.

Bengtsson, gençlerin ilgisini çeken meyve aromalı elektronik sigaraların normal sigara dumanı kadar zararlı olduğuna işaret ederek, "Ayrıca 'beyaz snus' kullanan gençlerde tedavisi yıllar süren ağır diş eti iltihapları gözlemliyoruz. Kahverengi snus üzerine yapılan 32 yıllık araştırma, bu ürünlerin kalp yetmezliği riskini yüzde 75 artırdığını ortaya koydu." dedi.

"Erken ölümlerin en büyük nedeni"

Sigaranın sadece akciğer kanserine değil böbrek kanseri ve kalp-damar hastalıklarına da doğrudan yol açtığını vurgulayan Bengtsson, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kampanya kapsamında hazırlanan rehberlerde belirtildiği üzere ramazan ayındaki beslenme düzeni ve tütün ürünlerinden uzak durmak, genel sağlık durumunu hızla iyileştirmektedir. Bu nedenle vücudun yenilenmesi için bu bir aylık süre, kritik bir önem taşıyor."

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

