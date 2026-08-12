Rami Kütüphanesi Dünyanın En İyi Yeşil Kütüphanesi Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rami Kütüphanesi Dünyanın En İyi Yeşil Kütüphanesi Seçildi

Rami Kütüphanesi Dünyanın En İyi Yeşil Kütüphanesi Seçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rami Kütüphanesi, 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde büyük ölçekli projelerde birinci oldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Rami Kütüphanesi, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından düzenlenen '2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde, 27 ülkeden 62 başvuru arasında, 'Büyük Ölçekli Proje' kategorisinde dünya birincisi oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; IFLA'nın Çevre, Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler Bölümü (ENSULIB) tarafından bu yıl 11'inci kez düzenlenen 'Yeşil Kütüphane Ödülleri'nin kazananları açıklandı. İstanbul'daki Rami Kütüphanesi, '19'uncu Yüzyıldan Kalma Tarihi Bir Kışlanın İklim Dirençli Kentsel Ortak Alana Dönüştürülmesi' projesiyle 'Büyük Ölçekli Proje' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmaya 27 ülkeden toplam 62 başvuru yapıldı.

'BÜYÜK BİR GURUR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nin başarısını sanal medya hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, paylaşımında, "Rami Kütüphanemiz, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu tarafından düzenlenen '2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi seçilerek birincilik ödülünün sahibi oldu. Atıl durumdaki tarihi Rami Kışlası'nı; çevre dostu yaklaşımı, güçlü yeşil altyapısı ve yaşayan kamusal alan modeliyle uluslararası ölçekte örnek gösterilen modern bir kütüphaneye dönüştürdük. Türkiye'den bu prestijli ödülde büyük ölçekli proje kategorisinde finale kalan Rami Kütüphanemiz, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen ödül töreninde ülkemize birincilik gururu yaşattı. Tarihi mirasımızı koruyarak geleceğin kütüphanelerini inşa etme vizyonumuzun uluslararası alanda takdir görmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kıymetli projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İKİ ASIRLIK KIŞLADAN YEŞİL KÜTÜPHANEYE

1826-1828 yıllarında inşa edilen Rami Kışlası, tarihi kimliği korunarak gerçekleştirilen restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından 2023 yılında Rami Kütüphanesi olarak hizmete açıldı. Yaklaşık 36 bin metrekarelik tarihi yapı dokusu korunurken, kütüphanenin çevresinde 51 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu. Rami Kütüphanesi'nde yağmur suyunun yeniden kullanılması, düşük tüketimli ekipmanlar, LED aydınlatmalar ve güneş enerjisi uygulamalarıyla sürdürülebilirlik hedefleniyor. Çevre düzenlemesinde 696 ağaç ve 99 bin çalı bulunurken, biyolojik gölet ve sazlık alanlarla bölgedeki biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi amaçlanıyor.

8,2 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ

2 milyon kitaplık koleksiyona ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi, hizmete açıldığı 2023 yılından 2025 yılı sonuna kadar 8,2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Bu dönemde 8 bin 360 etkinlik, 3 bin atölye ve eğitim programı düzenlendi. Ayrıca 1611 okul ve 325 farklı kurum kütüphanede ağırlandı. Ödül, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 90'ıncı IFLA Dünya Kütüphane ve Bilgi Kongresi kapsamında Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu'na takdim edildi.

Kaynak: DHA

Rami Kütüphanesi, Kültür, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rami Kütüphanesi Dünyanın En İyi Yeşil Kütüphanesi Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 11:43:44. #7.12#
SON DAKİKA: Rami Kütüphanesi Dünyanın En İyi Yeşil Kütüphanesi Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.