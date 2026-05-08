Rami Kütüphanesi\'nde Kültür Projesi Açıldı

RAMİ Kütüphanesi'nde düzenlenen Şaka'ik-ı Nu'maniyye Çeviri ve Zeyilleri Projesi'nin açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Diyar diyar dolaşarak kütüphane kuran ulemanın ve devlet adamlarının heyecanına, o kitapların her bir sayfasını bir hazine gibi koruma arzusuna tanık oluyor; o günün şartlarında, bir el yazması esere kavuşabilmek için aylarca yol kat eden talebe ve alimlerin çektikleri büyük çileleri ve gösterdikleri sabrı hissedebiliyoruz. 1300'lü yılların başından 1800'lü yıllara kadar uzanan bu 500 yıllık tarihi süreçte, bir medeniyetin zihin inşasına ve o zihni ayakta tutan ulemanın adanmışlığına şahitlik ediyoruz. Bizler yalnızca şehirler kuran, topraklar fetheden, eserler inşa eden bir mazinin değil; aynı zamanda insanı, bilgiyi, ahlakı ve irfanı merkeze alan büyük bir fikir medeniyetinin varisleriyiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Şaka'ik-ı Nu'maniyye Çeviri ve Zeyilleri Projesi'nin açılışına katıldı. Geçmişin ilmi birikimini geleceğe taşıyan önemli çalışmalardan biri daha kültür dünyasıyla buluştu. Şaka'ik-ı Nu'maniyye ve Zeyillerini kapsayan külliyat kapsamında sergi açılışı ve panel düzenlendi. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK), bugüne kadar yaklaşık 200 müellife ait eser yayımlayarak 361 cilt ve 247 bin 95 sayfalık 275 eserden oluşan kapsamlı bir yayın koleksiyonunu kültür hayatına kazandırdı.

'BİZLER AHLAKI VE İRFANI MERKEZE ALAN BÜYÜK BİR FİKİR MEDENİYETİNİN VARİSLERİYİZ'

Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, "Diyar diyar dolaşarak kütüphane kuran ulemanın ve devlet adamlarının heyecanına, o kitapların her bir sayfasını bir hazine gibi koruma arzusuna tanık oluyor; o günün şartlarında, bir el yazması esere kavuşabilmek için aylarca yol kat eden talebe ve alimlerin çektikleri büyük çileleri ve gösterdikleri sabrı hissedebiliyoruz. 1300'lü yılların başından 1800'lü yıllara kadar uzanan bu 500 yıllık tarihi süreçte, bir medeniyetin zihin inşasına ve o zihni ayakta tutan ulemanın adanmışlığına şahitlik ediyoruz. Bizler yalnızca şehirler kuran, topraklar fetheden, eserler inşa eden bir mazinin değil; aynı zamanda insanı, bilgiyi, ahlakı ve irfanı merkeze alan büyük bir fikir medeniyetinin varisleriyiz. Alanında dünyanın en büyük ve yetkin kuruluşu olan TÜYEK bugüne kadar klasik ilim, kültür, tarih, edebiyat, tasavvuf ve düşünce mirasımıza ait pek çok eseri yayıma hazırlamış; yazma eser kütüphanelerimizin raflarında, kataloglarında ve dijital kayıtlarında bulunan metinleri, nitelikli yayınlar aracılığıyla kültür hayatımıza kazandırmıştır. Bu yayınlar sadece geçmişe dönük bir arşiv çalışması değil, aynı zamanda bugünün ilim dünyasına sağlam kaynaklar sunan stratejik bir kültür hizmetidir" ifadelerini kullandı.