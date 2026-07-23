Rami Kütüphanesi'nin Dijitalleşme Projesi - Son Dakika
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Rami Kütüphanesi'nin Dijitalleşme Projesi

Rami Kütüphanesi\'nin Dijitalleşme Projesi
23.07.2026 11:28
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Rami Kütüphanesi, kültürel mirası dijitalleştirerek gelecek kuşaklara aktarıyor ve erişimi artırıyor.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüten Rami Kütüphanesi, basılı kitapların ötesine geçen koleksiyonunu dijital dünyaya taşıyor.

Kütüphane bünyesindeki Kitap Dışı Materyaller ve Dijital Kütüphane Birimi, film afişlerinden lobi kartlarına, kartpostallardan fotoğraf albümlerine, plak, harita, dia, para ve pul koleksiyonlarına kadar geniş bir yelpazedeki tarihi kaynağı güvence altına alıyor.

Dijitalleştirme süreci, eserlerin titizlikle tasnif edilmesiyle başlıyor. Yılların etkisiyle yıpranmış veya hasar görmüş materyaller, öncelikle uzman personel tarafından "Kitap Şifahanesi" ile koordineli şekilde restore ediliyor. Özel restorasyon masaları, Japon kağıtları, kitap presleri ve hassas konservasyon malzemeleri kullanılarak özgün yapısı korunan eserler, ardından yüksek çözünürlüklü tarama cihazlarıyla dijital ortama aktarılıyor.

Yüksek teknolojili robot tarayıcılar, tepe ve pafta tarayıcıları ile dijitalleştirilen materyaller, "KAŞİF" otomasyon sistemine kataloglanarak kaydediliyor. Tamamlanan dijital kopyalar ise Milli Dijital Kütüphane platformu üzerinden tüm araştırmacıların erişimine açılıyor.

Birimde yürütülen çalışmalar, farklı materyal türlerine uygun robot tarayıcılar, tepe tarayıcılar, düz yataklı tarayıcılar ve pafta tarayıcıları gibi teknolojik ekipmanlarla gerçekleştiriliyor. Restorasyon işlemlerinde ise özel restorasyon masaları, Japon kağıtları, kitap presleri ve konservasyon malzemeleri kullanılarak eserlerin özgün yapısının korunmasına özen gösteriliyor.

Akademik işbirlikleri ve nadir koleksiyonlar

Rami Kütüphanesi, dijitalleştirme çalışmalarını üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü işbirlikleriyle de sürdürüyor. Bu kapsamda, Hakkı Tarık US Koleksiyonu'nda yer alan gazete kupürleri, el yazmaları, mektuplar, fotoğraflar ve afişler, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümü öğretim üyeleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında tasnif edilerek restorasyon ve dijitalleştirme süreçlerinden geçiriliyor.

Uygur İlim ve Medeniyet Araştırmaları Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında oluşturulan Uygurca kitap koleksiyonunun kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları da kütüphane tarafından yürütülüyor. Birim ayrıca Beyazıt Devlet Kütüphanesi koleksiyonunda yer alan 19. yüzyıla ait Ermenice eserlerden oluşan özel bir koleksiyonun dijital ortama aktarılması çalışmalarını da sürdürüyor.

Engelsiz erişim ve toplumsal katkı

Kitap Dışı Materyaller ve Dijital Kütüphane Birimi, tarihi mirasın korunmasının yanı sıra toplumsal eşitliğe de hizmet ediyor. Engelsiz Bilgi Merkezinin talebi doğrultusunda "5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) uyarınca, engelli bireylerin bilgiye erişimini sağlamak amacıyla basılı eserler ticari amaç gütmeden" dijitalleştirilerek görme engelli bireylerin bilgiye erişimine de katkı sağlanıyor.

Kütüphane, hem tarihi kaynakları koruyan hem de onları toplumun her kesimiyle buluşturan yaşayan bir kültür merkezi olma misyonunu güçlendirerek sürdürüyor.

Kaynak: AA

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