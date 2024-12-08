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Ramiz Erinç Sağkan Yeniden Başkan

Ramiz Erinç Sağkan Yeniden Başkan

Ramiz Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına yeniden seçildi. 309 oy aldı.

08.12.2024 18:46
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına, Ramiz Erinç Sağkan yeniden seçildi.

Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün başlayan Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlık ve yönetim kurulu seçimi için oy verme işlemi sona erdi.

Olağan Genel Kurul'da başkanlık için mevcut Başkan Ramiz Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarıştı.

Genel Kurulda, 355 delegenin 347'sinin oyu geçerli sayıldı. Erinç Sağkan, geçerli oyların 309'unu alarak, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına yeniden seçildi.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Sağkan, 3 yıl önce Türkiye için, avukatlık mesleği ve meslektaşları için bir umudu hep birlikte hayata geçirdiklerini, bu umudun aynı zamanda üzerlerine çok da büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

Bugün çıkan sonucun, kendi adına büyük bir huzuru da yanında getirdiğini belirten Sağkan, "Genel kurulumuzun tüm bileşenlerine bütün baro başkanlarımıza, bizleri doğru eleştirileri ile doğruya yönlendiren tüm meslektaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 4 yıl daha, önceki dönemki 'birlikte yöneteceğiz' anlayışını bu sefer daha da etkin, bu sefer mücadelede daha da ortaklaşacağımız bir paydayla devam edeceğimin sözünü vererek her birinize tekrar teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Genel Kurul'da, Türkiye Barolar Birliği yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlenecek.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramiz Erinç Sağkan Yeniden Başkan - Son Dakika

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