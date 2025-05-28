Rapçi LvBel C5 Tahliye Oldu

LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, kararın ardından tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden bugün saat 17.30 sıralarında tahliye edildi. Araçla cezaevinden çıkan Bodur'u ailesi, yakınları ve arkadaşları karşıladı. Araçtan inmeyen Bodur, konvoy eşliğinde bölgeden ayrıldı.
Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),
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