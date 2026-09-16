Rapor: Grönland ve Antarktika'da 47 yılda 12,5 trilyon ton buz eridi

ABD'de yayımlanan bir bilimsel rapor, Grönland ve Antarktika'da 1979'dan bu yana 47 yılda 12,5 trilyon ton buzun eridiğini ortaya koydu.

"Scientific Data" isimli dergide yayımlanan bir araştırmada, Dünya'nın en büyük iki buz kütlesi Grönland ve Antarktika'daki buzul erimeleri incelendi.

Buna göre, 1979'dan bu yana bu iki bölgede 12,5 trilyon ton buz eridi. Araştırmacılar bu rakamın, ABD'nin üzerini yaklaşık 1,5 metre buz tabakasıyla kaplamaya yetecek büyüklükte olduğuna işaret etti.

Bu erimenin 6'da 5'inin daha sıcak havadan değil, buz tabakalarını alttan ve yanlardan aşındıran daha sıcak sulardan kaynaklandığını ve eriyen buzulların okyanuslara aktığını aktardı.

Deniz seviyesindeki 1 santimetrelik artış 2 ila 3 milyon kişiyi sel tehlikesine atıyor

Araştırmanın yazarlarından California Üniversitesinden Eric Rignot, "Buz tabakaları hızla eriyor. Kutup bölgelerini eritiyoruz, deniz seviyesi tüm dünyada yükseliyor ve bu da kıyı bölgelerinin savunmasızlığını daha da artıracak." uyarısında bulundu.

Öte yandan araştırmada, eriyen tüm bu buz, yaklaşık 3 katrilyon galon (11,3 katrilyon litre) suya dönüştüğü ve bunun da, okyanus seviyesini yükselten diğer iklim faktörlerinin yanı sıra, 1979'dan bu yana küresel deniz seviyesini yaklaşık 1 inç (3,1 santimetre) yükselttiği belirtildi.

Araştırmanın bir diğer yazarı Northumbria Üniversitesinden Ines Otosaka, bu rakamın kulağa çok fazla gelmediğini ancak deniz seviyesindeki her 1 santimetrelik artışın her yıl 2 ila 3 milyon kişinin seller altında kalması anlamına geldiğini vurguladı.

Buzul erimesi, küresel ısınmayı geriden izliyor

Yazarlardan Andrew Shephard ise 1970'ler, 80'ler ve 90'larda buz tabakalarının görece olarak daha stabil konumda olduğunu ancak asıl erimenin 2010'larda başladığını belirterek, "Bu endişe verici bir durum; zira bu, söz konusu değişikliklerin küresel ısınmanın on yıllar gerisinde seyrettiğini gösteriyor. Bu da, gezegenin ısınmasını durdurabilsek bile, bu değişikliklerin on yıllar daha devam etmesini bekleyebileceğimiz anlamına geliyor." görüşünü paylaştı.

Araştırma ekibi söz konusu tespitlerini yapabilmek için 27 farklı gözlem uydusu ve 45 bağımsız araştırmayı inceledi.