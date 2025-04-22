Rasim Ozan Kütahyalı'na Halkı Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlaması

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan iddianame hazırlandı. Kütahyalı'nın 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılıkça 17 Nisan'da yapılan açıklamada, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, CHP'ye ve partinin Ankara'daki bazı belediyelerine kayyum atanacağına ilişkin paylaşımı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında re'sen soruşturma açıldığı açıklanmıştı.

Kütahyalı hakkındaki soruşturma tamamlanarak, hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

İddianamede şüpheli Kütahyalı'nın, 16 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı, "Yarın Kasım 2023 kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra 1 Haziran 2025'de CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor" ve "Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor" şeklindeki paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.

İddianamede, Kütahyalı'nın 440 bin takipçisi bulunduğu ve paylaşımının da sosyal medya kullanıcılarının alıntılaması ve paylaşması nedeniyle belirsiz sayıda kişinin erişimine ulaşacağı ifade edildi.

Kütahyalı'nın "hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi, toplumda ayrışmaya, toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye ve bu yönüyle kamu barışını, toplumun içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde alenen paylaşmak ve yaymak suretiyle atılı suçu işlediği" kaydedilen iddianamede, Kütahyalı'nın 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.