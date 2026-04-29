Rebel Wolves'tan Blood of the Dawnwalker İçin İlk Oynanış Videosu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

The Witcher 3'ün eski geliştiricileri tarafından kurulan Rebel Wolves, yeni RPG oyunu Blood of the Dawnwalker'ın ilk oynanış görüntülerini paylaştı.

Rebel Wolves, merakla beklenen aksiyon RPG oyunu The Blood of the Dawnwalker için ilk kapsamlı oynanış gösterimini yayınladı. The Witcher 3'ün kıdemli isimleri tarafından kurulan Polonya merkezli stüdyo, karanlık fantezi türüne taze bir soluk getirmeyi hedefliyor. Görüntüler, oyunun görsel kalitesini ve temel mekaniklerini sergilerken, geliştirme sürecine dair ipuçları sunuyor.

Oyun, karanlık bir fantezi evreninde geçiyor ve hikaye odaklı bir AAA deneyimi vaat ediyor. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapımda, çevre tasarımları ve ışıklandırma dikkat çekiyor. Dövüş sistemi, farklı yetenek ağaçları ve ekipman kombinasyonlarıyla oyunculara özelleştirilebilir bir deneyim sunuyor. Stratejik düşünme ve zamanlama ön planda olurken, düşman çeşitliliği ve yapay zeka her karşılaşmayı benzersiz kılıyor.

Hikaye anlatımında, oyuncuların duygusal bağ kurabileceği karakterler ve gri ahlaki seçimler öne çıkıyor. Witcher serisindeki 'karar ve sonuç' mekanizması bu oyunda da merkezi bir rol oynuyor. Oyuncuların dünyadaki dengeleri değiştirebilecek kararlar vermesi bekleniyor. Oyunun bir üçlemenin ilk halkası olması hedefleniyor ve Rebel Wolves, bağımsız bir stüdyo olarak yaratıcı özgürlüğü kullanmayı planlıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 10:32:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.