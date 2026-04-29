Rebel Wolves'tan Blood of the Dawnwalker İçin İlk Oynanış Videosu

Rebel Wolves, merakla beklenen aksiyon RPG oyunu The Blood of the Dawnwalker için ilk kapsamlı oynanış gösterimini yayınladı. The Witcher 3'ün kıdemli isimleri tarafından kurulan Polonya merkezli stüdyo, karanlık fantezi türüne taze bir soluk getirmeyi hedefliyor. Görüntüler, oyunun görsel kalitesini ve temel mekaniklerini sergilerken, geliştirme sürecine dair ipuçları sunuyor.

Oyun, karanlık bir fantezi evreninde geçiyor ve hikaye odaklı bir AAA deneyimi vaat ediyor. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapımda, çevre tasarımları ve ışıklandırma dikkat çekiyor. Dövüş sistemi, farklı yetenek ağaçları ve ekipman kombinasyonlarıyla oyunculara özelleştirilebilir bir deneyim sunuyor. Stratejik düşünme ve zamanlama ön planda olurken, düşman çeşitliliği ve yapay zeka her karşılaşmayı benzersiz kılıyor.

Hikaye anlatımında, oyuncuların duygusal bağ kurabileceği karakterler ve gri ahlaki seçimler öne çıkıyor. Witcher serisindeki 'karar ve sonuç' mekanizması bu oyunda da merkezi bir rol oynuyor. Oyuncuların dünyadaki dengeleri değiştirebilecek kararlar vermesi bekleniyor. Oyunun bir üçlemenin ilk halkası olması hedefleniyor ve Rebel Wolves, bağımsız bir stüdyo olarak yaratıcı özgürlüğü kullanmayı planlıyor.