Gazze Şeridi'nde tedaviye ihtiyaç duyan 23 hasta, İsrail'in sıkı kısıtlamaları altındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliye edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen abluka ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki hastaların bölge dışında tedavi görebilmeleri amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordineli tahliye çalışması gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tahliye öncesinde hastaların, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesinde bulunan Kızılay Sahra Hastanesi'nde hazırlandığı ve burada gerekli tıbbi ve insani desteğin sağlandığı aktarılan açıklamada, çalışma kapsamında 23 hasta ve 23 refakatçi olmak üzere toplam 46 Filistinlinin Refah Sınır Kapısı'ndan çıkış yapabildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki ağır sağlık ve insani koşullar nedeniyle kritik durumdaki hastaların Gazze dışında tedavi edilmesinin giderek daha fazla önem kazandığı vurgulanan açıklamada, Filistin Kızılayının tıbbi tahliye süreçlerine destek vermeyi sürdüreceğinin altı çizildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle sağlık sisteminin ağır darbe aldığı Gazze'de, sağlık altyapısındaki yetersizlikler ve devam eden bombardıman dolayısıyla ağır yaralıların ve kronik hastaların tedavi için Gazze dışına sevk edilmesi gerekiyor.

Gazze'de yaklaşık 21 bin hasta tahliye edilmeyi bekliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının 9 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, Gazze dışında tedavi olmak için tahliye edilmeyi bekleyen kayıtlı 21 bin hasta bulunuyor. Bu hastaların 5 bin 803'ünü çocuklar oluşturuyor. Sınırların kapalı tutulması nedeniyle Gazze dışında tedavi olmayı beklerken hayatını kaybeden hastaların sayısı ise 264'ü çocuk olmak üzere 2 bin 27.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nda çeşitli gerekçeleri öne sürerek tıbbi geçişleri ve insani yardımları sık sık engelliyor.