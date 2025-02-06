Refah'ta Barınma Krizi: 40 Bin Çadır İhtiyacı - Son Dakika
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Refah'ta Barınma Krizi: 40 Bin Çadır İhtiyacı

İsrail saldırıları sonrası Refah'ta on binlerce Filistinli barınaksız kaldı; acil çadır talebi var.

06.02.2025 21:16
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Belediyesi, İsrail saldırılarının yol açtığı büyük yıkımın ardından bölgede etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle ciddi barınak sıkıntısı yaşandığına dikkati çekerek, kentteki Filistinliler için acilen 40 bin çadır talebinde bulundu.

Refah Belediye Başkanı Ahmed Sufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Refah'ta durum felaket aşamasına ulaştı. On binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarını parçalayan şiddetli yağmur ve rüzgarın altında açık alanda uyuyor. Hava koşulları ve şartlar, Filistinlileri soğuğa, açlığa ve hastalığa karşı savunmasız bırakıyor." dedi.

İsrail saldırıları nedeniyle Refah'taki konutların 90'ının tamamen yıkıldığını, 52 bininin farklı ölçülerde hasarlı olduğunu kaydeden Sufi, sürdürülebilir barınma çözümlerinin bulunmadığı kentte kapasitenin yetersiz kaldığını aktardı.

Sufi, Refah'ın, artık yaşamak için uygun olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Filistinlileri evsizlik, açlık ve salgın hastalık tehlikesinden kurtarmak için uluslararası bir müdahale olmadan geçen her gün durum daha da kötüleşiyor."

Durum, kontrol altına alınamayacak bir "trajediye" dönüşmeden harekete geçilmeli

Birleşmiş Milletlere (BM), insani yardım kuruluşlarına ve tüm uluslararası kurumlara "zarar gören Refah sakinlerine karşı ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunan Sufi, mevcut durum "kontrol altına alınamayacak bir trajediye" dönüşmeden önce zorla yerinden edilen Filistinlilere onurlu bir hayat için gerekli asgari ihtiyaçların sağlanması adına çalışılması gerektiğini vurguladı.

Sufi, uluslararası toplumdan "İsrail'in soykırımı nedeniyle zorla yerlerinden edilen Filistinliler için 40 bin çadır ve barınak birimi temin etmek üzere acilen müdahalede bulunmasını" istedi.

"Refah can çekişiyor"

Refah'taki durumun artık daha fazla oyalanma ve görmezden gelme halini kaldıramayacağını vurgulayan Sufi, "Refah can çekişiyor. Artık çağrılara herhangi bir geç yanıt Refah'ta her şeylerini kaybetmiş binlerce ailenin idamı hükmünde." dedi.

İsrail saldırılarında evlerini kaybeden ve zorla yerinden edilen binlerce Filistinli, Gazze'de gece yarısından sonra etkili olan şiddetli yağış, rüzgar ve soğuk hava dalgası nedeniyle zor bir gece geçirdi.

Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun yaklaşık 16 ay süren saldırılarında altyapıyı hedef alması nedeniyle çadırların yağmur ve kanalizasyon suları altında kaldığını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümet de bölgenin acil olarak karavan ve çadır ihtiyacı bulunduğunu ancak İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail'in 471 gün sürdürdüğü saldırılarda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

Kaynak: AA

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