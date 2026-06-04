Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
K.G. idaresindeki 06 CNA 36 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidi Salur köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 5 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Refahiye'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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