Refik Anadol: Yapay Zeka Sanatın Aracı

23.02.2026 19:09
Refik Anadol, Dataland Müzesi'nde yapay zekanın sanat için araç olduğunu vurguladı.

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, Dataland Müzesi'ne yapay zeka sanatının dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD merkezli yayın kuruluşu CBS News'e açıklama yapan Anadol, yapay zekanın sanat için bir tehdit değil araç olduğunu belirterek, çalışmalarında kullandığı yöntemi düşünen bir fırçayla resim yapmaya benzetti.

Yapay zekayla üretilen sanatın insan duygusundan ve yaşanmışlıktan yoksun olduğu eleştirilerine katıldığını ancak kendi yaklaşımının farklı olduğunu belirten sanatçı, "İşte bu yüzden insan makine işbirliğine inanıyorum. İnsanlık olarak muhtemelen gideceğimiz yeri gösteren o köprüyü tamamlıyoruz. Sadece bunun doğru yapıldığından, doğru paylaşıldığından emin olmalı ve bu yeni hayal gücü çağını kutlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Eserlerini oluştururken ekibiyle birlikte, aralarında NASA'nın da bulunduğu kaynaklardan elde edilen yüz milyonlarca görseli harmanladıklarını anlatan Anadol, "Veriyi bir pigment olarak düşündüğümde, kurumasına gerek olmadığını görüyorum. Herhangi bir şekle, forma, renge ve dokuya bürünebiliyor. Zihnimin gözüyle neleri aradığını geometrik olarak hesaplayabiliyor ve hayal edebiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Her zaman izin alarak başlıyoruz"

Yapay zeka şirketlerinin sanatçıların telifli eserleri kullanımına yönelik eleştirilerine cevap veren Anadol, "Yapay zeka ile sanat yapmanın en önemli kısmı bu. Çok fazla ekip çalışması, çok fazla düşünme ve araştırma gerektiriyor. Her zaman izin alarak başlıyoruz, böylece bilginin nereden geldiğini tam olarak biliyoruz." açıklamasını yaptı.

Refik Anadol, röportajda Los Angeles şehir merkezinde hayata geçireceği yeni projesi "Dataland" hakkında da bilgi verdi.

Tamamen yapay zeka sanatına adanmış 20 bin metrekarelik dünyanın ilk müzesi olacak mekanın ilkbaharda kapılarını açacağını duyuran Anadol, müzenin ziyaretçilere çok duyulu bir deneyim sunacağını belirtti.

Ziyaretçilerin boyunlarına takacakları özel cihazlarla eserlere eşlik edecek yağmur ve çiçek gibi yapay zeka üretimi kokuları alabileceğini aktaran Anadol, ilerleyen aşamalarda izleyicilerin nabız gibi anlık verilerini ölçecek sistemlerle eserlerin gerçek zamanlı olarak değişeceğini anlattı.

Anadol, yapay zekanın sanata yönelik bir tehdit değil, hiçbir insanın tek başına üretemeyeceği eserleri ortaya çıkarmak için bir araç olduğu görüşünü de paylaştı.

Refik Anadol'un New York'taki Modern Sanat Müzesi (MoMA) için hazırladığı ve müzenin 200 yıllık arşivinden beslenen "Unsupervised" adlı eserine de değinilen haberde eski MoMA Direktörü Glenn Lowry'nin görüşlerine de yer verildi.

Ayrıca haberde New York'ta yaşayan sanatçı ve yazar Molly Crabapple ve Pulitzer ödüllü sanat eleştirmeni Jerry Saltz ile yapılan röportajlar ile Anadol'un yapay zeka çalışmalarının görselleri yer aldı.

Kaynak: AA

Refik Anadol, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

