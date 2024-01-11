Regaip Kandili dolayısıyla Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman\'da camilerde programlar düzenlendi

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Konya'da vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren camileri doldurmaya başladı.

Kentteki tarihi camiler başta olmak üzere, Hacı Veyiszade, İplikçi, Sultan Selim ve Alaaddin Camii'nde cemaat, yatsı namazını kılıp dua etti.

Camilerdeki programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Aksaray

Aksaray'da da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Karaman

Karaman'da ise İl Müftülüğünce düzenlenen programda kentteki camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Camilerde saf tutan cemaat yatsı namazını kılıp dua etti. Programın ardından, belediye tarafından cemaate kandil simidi dağıtıldı.