Reha Reyhanoğlu Dünya Şampiyonu Oldu

BOSNA Hersek'te Dünya Fitness Federasyonu (WFF) tarafından düzenlenen dünya şampiyonasında Hataylı sporcu Reha Reyhanoğlu iki kategoride şampiyon oldu. Reyhanoğlu, "Hayalim sonunda gerçek oldu. Yıllar önce İskenderun'a verdiğim sözü tutmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

WFF'nin Bosna Hersek'in Mostar kentinde 13-14 Haziran'da düzenlediği şampiyonaya 60 sporcu katılırken, Türkiye Milli Takımı da Türkiye Fitness Federasyonu Başkanı Refik Karataş başkanlığında 10 sporcuyla organizasyonda yer aldı. Yarışmalarda boy gösteren Hatay İskenderunlu sporcu Reha Reyhanoğlu, 'Super Body Extreme' ve 'Body Extreme' kategorilerinde şampiyon oldu. Aldığı madalyalarla ülkeye dönen Reyhanoğlu, yıllardır hayalini kurduğu başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Şampiyonaya hazırlık sürecini anlatan Reyhanoğlu, "Antrenmanlarımı hem İskenderun'da hem de Ankara'da sürdürdüm. En zorlu süreç yoğun antrenman temposuydu. Yıllar önce İskenderun'a verdiğim sözü tutmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Hayalim sonunda gerçek oldu. Bizim branşımızdaki en büyük hedef Olympia sahnesine çıkabilmek. Bunun için çeşitli uluslararası organizasyonlarda yarışarak Pro Kart almamız gerekiyor. Öncelikli hedefim profesyonel sporculuk kariyerime geçiş yapmak" diye konuştu.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ-İSKENDERUN(Hatay),