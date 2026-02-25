Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurumu, eğitim alanındaki yüksek ücret iddiaları üzerine 19 özel okul hakkında inceleme başlattı. Kararın, velilerden gelen yoğun şikayetler sonrası alındığı bildirildi.
Kurulun, özellikle kayıt ücretlerindeki yüksek artışları mercek altına aldığı belirtildi. Ayrıca yemek, kıyafet ve kitap gibi ek ürün ve hizmetlerde uygulanan fiyatların da incelendiği kaydedildi.
Bazı okullarda söz konusu ürünlerin yalnızca okulun belirlediği satış noktalarından temin edilmesinin zorunlu tutulduğu yönündeki iddiaların da değerlendirme kapsamında olduğu açıklandı. Rekabet Kurumu'nun inceleme sürecinin ardından elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.
