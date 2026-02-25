Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
25.02.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurumu, 19 özel okul hakkında inceleme başlattı. Bu kapsamda okullardaki fahiş kayıt, yemek, kitap ve kıyafet ücretleri mercek altına alınacak.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurumu, eğitim alanındaki yüksek ücret iddiaları üzerine 19 özel okul hakkında inceleme başlattı. Kararın, velilerden gelen yoğun şikayetler sonrası alındığı bildirildi.

FAHİŞ ARTIŞ İDDİALARI MASADA

Kurulun, özellikle kayıt ücretlerindeki yüksek artışları mercek altına aldığı belirtildi. Ayrıca yemek, kıyafet ve kitap gibi ek ürün ve hizmetlerde uygulanan fiyatların da incelendiği kaydedildi.

ZORUNLU SATIŞ NOKTASI İDDİASI

Bazı okullarda söz konusu ürünlerin yalnızca okulun belirlediği satış noktalarından temin edilmesinin zorunlu tutulduğu yönündeki iddiaların da değerlendirme kapsamında olduğu açıklandı. Rekabet Kurumu'nun inceleme sürecinin ardından elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Soruşturma açılan eğitim kurumları şu şekilde:

  • Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ,
  • Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ,
  • Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,
  • Bahçeşehir Okulları AŞ,
  • Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.,
  • Bil Eğitim Kurumları AŞ,
  • Bilnet Eğitim Kurumları AŞ,
  • Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ,
  • Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.,
  • Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.,
  • İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ,
  • İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.,
  • Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,
  • Okyanus Eğitim Kurumları AŞ,
  • Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,
  • TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi,
  • Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,
  • Uğur Okulları AŞ,
  • Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ

İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Gökhan Ü Gökhan Ü:
    Özel hastanelerin tamamını da dahil etmemiz lazım.. 122 0 Yanıtla
    Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    oraya dokunmazlar o taraftan çıkarları çok fazla ! 52 8
  • Gökhan Ü Gökhan Ü:
    19 mu çok az .. Neden hepsini detaylıca denetlemiyoruz.. 58 1 Yanıtla
    Era Era:
    inceleme yapılmayacak olanlar bil bakalım kimin? 43 3
  • Emre1903 Emre1903:
    iyi aklınıza gelebilmiş ünuversitelerede bi el atsanız 53 1 Yanıtla
  • Srt15920 Srt15920:
    okyanus a bakin fahis fiyat oldugu acik 13 0 Yanıtla
  • Azad Sen Azad Sen:
    Fiyatlar gerçekten anlamsız ve uçuk Bahçeşehir özellikle 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:39
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 17:34:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.